上班族三餐不正常 他全身發黃、膽管長滿結石

醫師提醒，膽結石多好發於中高齡的女性身上，常常三餐不正常，或暴飲暴食的人，連男性也可能罹患；示意圖。（圖／123RF）

劉姓男子是上班族，因工作忙常三餐不正常，沒吃正餐反和同事一起吃火鍋、消夜，他有天發現自己全身發黃，就醫檢查發現黃疸指數飆升至27，轉至台灣台中光田綜合醫院的肝膽腸胃科，經醫師許本麟檢測 發現，患者總膽管內布滿結石，肝內膽管還有兩顆非常大的結石，引起阻塞、發炎。

劉男在清除結石後，目前已經恢復健康，也聽從醫師建議，養成規律進食的習慣；許本麟表示，膽結石是因為膽汁分泌淤滯，使之成石引起，常見於肥胖、高血脂的中高齡女性身上，但劉男因為年輕，又是男性，各項數據檢查也都很正常，一開始在他院就醫時，被忽略結石的可能。

他表示，劉男肝內膽管的兩顆結石大小都約0.9公分，由膽固醇組成，因位置在肝臟內部膽管中，位置較高，電腦斷層掃瞄難以發現，才反覆就醫兩個月，甚至住進加護病房，都找不出造成嚴重黃疸的原因。

劉男選擇膽胰管內視鏡技術，搭配新一代的導管式膽道內視鏡深入肝臟檢測，才被找到病灶；許本麟醫師解釋，新一代的導管式膽道內視鏡可深入肝臟內部，且為3D影像，視野角度較佳，確認肝臟結石位置也較為容易；導管式膽道內視鏡，可在檢查時立即採用電震碎石的方式，將較大的結石分裂成小結石再取出，使原本要動刀休養近兩周的手術，縮短至三天即可出院。