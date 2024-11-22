邊吃飯邊追劇… 5大習慣損耗氣血 讓人愈休息愈累

醫師提醒，長期喝冰的飲品或食物，或是參加沒價值、沒意義的社交活動，都可能讓人疲乏提不起精神；示意圖。（圖／123RF）

生活中明明已經在休息，為什麼反而愈休息愈累？先前有朋友問營養師每天只睡五、六小時，為什麼看起來還是很有精神，而自己睡八小時以上，白天卻還是昏昏沉沉，疲乏提不起精神，甚至腦霧嚴重。營養師反問是不是有以下幾種習慣，對方承認幾乎每天都有做，營養師指出這些習慣看起來好像在休息，實際上非常耗人氣血。

1.邊吃飯邊追劇

邊吃飯邊盯著手機或看電視，身體的氣息會跟著劇情起起伏伏，這樣子會影響到氣息或者吸氣的深度不夠、呼吸的節奏被打亂。人的注意全部投注手機或電視上，精氣自然就向上挺聚，這樣的身體不知道你在吃飯，食物消化運行肯定不好，久而久之就會傷害到脾胃。脾胃乃氣血生化之源，也是人體代謝的核心器官，脾胃傷了之後氣血自然就會不足了。

2.長期喝冰飲或食物

冰品實實在在傷害人體陽氣。陽氣好比把人體看成一個充電電池，電池裡有多少電就是陽氣有多少，因此一個正常人有充足陽氣的情況之下，一邊可以做很多事；而一天做一件事都覺得很累，那就是你的電量明顯不夠用，代表陽氣明顯不足了。

冰飲料、冰水、冰淇淋這些進到身體之後，需要消耗身體的陽氣去給這些冰的食物加溫。久而久之陽氣就被耗損了，寒氣內聚，慢慢地體內就有了淤堵，血壓到不了四肢的末端，就會出現手腳冰涼的症狀。而到了這階段想要恢復如初，需要很長的時間去調理。

3.滑手機

現代人無論工作、生活、娛樂還是溝通，無一不用到手機。早上醒來第一件事情是要看手機，晚上睡覺前的最後一件事情還是看手機。中醫講，久視傷肝血，如果肝血不足眼睛就會容易乾澀。很多人一看手機就幾個鐘頭過去了，滑完之後是不是感覺到更累了？就是因為耗損了氣血。

4.葛優躺

很多人以為這是放鬆的最好的方式，實際上不然，在剛剛開始葛優躺的時候，可能會覺得很舒服，全身都很放鬆。但隨著愈躺愈久，是不是感覺到身體好像似乎愈來愈沒有勁？這不是錯覺，這是因為中醫認為久臥傷氣，你會覺得愈躺愈沒有力氣，四肢也會沒有勁，這樣是選錯了休息的方式。

5.參加沒意義社交

大家都想跟同頻率的朋友做輕鬆、愉快、真誠交流的社交方式。而有些聚會帶來的是虛無、渙散、或者很表面的東西，極大耗損精氣神。所以對於一些無用的社交，大可以直接拒絕，將精氣神集中在自我內心，做一些真正自己想做的事情，全身心的愉悅放鬆自己。氣血也會自然暢通。