我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

饒舌音樂大咖史努比狗狗 住南加華人區20年沒人巧遇過　

千萬別拿刮刮樂當聖誕禮物送小孩 彩券局告訴你原因

邊吃飯邊追劇… 5大習慣損耗氣血 讓人愈休息愈累

元氣網
醫師提醒，長期喝冰的飲品或食物，或是參加沒價值、沒意義的社交活動，都可能讓人疲乏提不起精神；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，長期喝冰的飲品或食物，或是參加沒價值、沒意義的社交活動，都可能讓人疲乏提不起精神；示意圖。（圖／123RF）

生活中明明已經在休息，為什麼反而愈休息愈累？先前有朋友問營養師每天只睡五、六小時，為什麼看起來還是很有精神，而自己睡八小時以上，白天卻還是昏昏沉沉，疲乏提不起精神，甚至腦霧嚴重。營養師反問是不是有以下幾種習慣，對方承認幾乎每天都有做，營養師指出這些習慣看起來好像在休息，實際上非常耗人氣血。

1.邊吃飯邊追劇

邊吃飯邊盯著手機或看電視，身體的氣息會跟著劇情起起伏伏，這樣子會影響到氣息或者吸氣的深度不夠、呼吸的節奏被打亂。人的注意全部投注手機或電視上，精氣自然就向上挺聚，這樣的身體不知道你在吃飯，食物消化運行肯定不好，久而久之就會傷害到脾胃。脾胃乃氣血生化之源，也是人體代謝的核心器官，脾胃傷了之後氣血自然就會不足了。

2.長期喝冰飲或食物

冰品實實在在傷害人體陽氣。陽氣好比把人體看成一個充電電池，電池裡有多少電就是陽氣有多少，因此一個正常人有充足陽氣的情況之下，一邊可以做很多事；而一天做一件事都覺得很累，那就是你的電量明顯不夠用，代表陽氣明顯不足了。

冰飲料、冰水、冰淇淋這些進到身體之後，需要消耗身體的陽氣去給這些冰的食物加溫。久而久之陽氣就被耗損了，寒氣內聚，慢慢地體內就有了淤堵，血壓到不了四肢的末端，就會出現手腳冰涼的症狀。而到了這階段想要恢復如初，需要很長的時間去調理。

3.滑手機

現代人無論工作、生活、娛樂還是溝通，無一不用到手機。早上醒來第一件事情是要看手機，晚上睡覺前的最後一件事情還是看手機。中醫講，久視傷肝血，如果肝血不足眼睛就會容易乾澀。很多人一看手機就幾個鐘頭過去了，滑完之後是不是感覺到更累了？就是因為耗損了氣血。

4.葛優躺

很多人以為這是放鬆的最好的方式，實際上不然，在剛剛開始葛優躺的時候，可能會覺得很舒服，全身都很放鬆。但隨著愈躺愈久，是不是感覺到身體好像似乎愈來愈沒有勁？這不是錯覺，這是因為中醫認為久臥傷氣，你會覺得愈躺愈沒有力氣，四肢也會沒有勁，這樣是選錯了休息的方式。

5.參加沒意義社交

大家都想跟同頻率的朋友做輕鬆、愉快、真誠交流的社交方式。而有些聚會帶來的是虛無、渙散、或者很表面的東西，極大耗損精氣神。所以對於一些無用的社交，大可以直接拒絕，將精氣神集中在自我內心，做一些真正自己想做的事情，全身心的愉悅放鬆自己。氣血也會自然暢通。

營養師表示，如果在生活當中盡可能規避以上五個習慣，可以很大程度的減少氣血的耗損。像自己平常電腦、手機用得夠多了，吃飯的時候就只吃飯，專心體驗食物的味道，這件事其實不難辦到。

醫師提醒，重度手機使用者可能會耗損氣血；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，重度手機使用者可能會耗損氣血；示意圖。（圖／123RF）

上一則

女性更年期有提早趨勢 如何食補幫助延緩？

下一則

4種舌頭顏色看身體狀態 出現這種顏色 要多留意

延伸閱讀

保持心腦動脈疏通延續生命韓惠名中醫 助健康長壽

保持心腦動脈疏通延續生命韓惠名中醫 助健康長壽
中國女星商忆莎國際舞台嶄露頭角，獲好萊塢導演好評

中國女星商忆莎國際舞台嶄露頭角，獲好萊塢導演好評
別怕吃精緻澱粉…營養師推「4時機」：白飯是好朋友

別怕吃精緻澱粉…營養師推「4時機」：白飯是好朋友
闖鬼屋 全紅嬋嚇到全程緊抓王俊凱外套 網友笑翻

闖鬼屋 全紅嬋嚇到全程緊抓王俊凱外套 網友笑翻

熱門新聞

睡覺前小便次數超過8次、夜間睡覺時次數超過2次，就可定義為頻尿。（123RF）

天氣冷受不了 半夜頻跑廁所原因曝 醫授7招改善頻尿

2024-11-19 05:04
異位性皮膚炎為慢性發炎性皮膚病，常見搔癢、紅腫、脫皮症狀。圖／123RF

冬季肌膚乾癢 醫：3招改善紅腫癢過敏症狀

2024-11-17 09:32
超加工食品對人體有許多壞處，聯安預防醫學機構總院長鄭乃源，對此提出促進飲食健康的方法。圖／聯安預防醫學機構提供

什麼是超加工食品？多吃變胖又傷腦 專家帶你一次搞懂

2024-11-18 16:25
可藉由「吃藥周期的一半」的原則，判斷要不要補吃。（取材自食藥署藥物食品安全週報）

忘記吃藥要補吃嗎？ 專家教你1圖看懂關鍵時機

2024-11-16 05:19
嘉義大林慈濟醫院老年醫學科主任張舜欽也形容，B群所扮演的角色，如同工廠運作時，員工工作不起勁、拖拉、疲憊，將影響整體工廠進度，需要輔助的能量提升工作效率。（張舜欽提供）

疲勞、焦慮、難入睡 B群怎麼吃最有效？

2024-11-18 04:56
(取自123RF)

很多人錯了…這樣喝咖啡恐傷腎 醫曝6食物可護腎

2024-11-11 13:49

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名
當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？