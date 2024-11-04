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甜食聰明吃 史丹福博士教戰 「3不要」輕鬆戒糖

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專家提醒，大腦得到足夠的休息，對於糖的渴望就會降低，總攝取量減少後，就能自然地完成戒糖；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，大腦得到足夠的休息，對於糖的渴望就會降低，總攝取量減少後，就能自然地完成戒糖；示意圖。（圖／123RF）

現代人糖分攝取過多甚至對糖上癮，容易導致各種健康問題。專家提出科學方法讓人降低對糖的欲望，進而完成戒糖的目標。美國史丹福大學化學博士Janice在小紅書頻道分享如何更健康的吃甜食，讓其對健康的負面影響降到最低。

甜食的甜味對人體來說是一種獎勵的味道，古早時候食物匱乏又味道單一，當有人開始嘗到果實的果糖，吃到時覺得很幸福，於是人體的神經機制就養成一種「甜食是獎勵」的反應。

第二種機制跟甜味無關，主要是糖被分解後的強化特性，被分解出的物質繼續和神經系統作用，讓人食慾大開。

抑制對糖欲望 有三招

吃酸食抑制：在吃甜食過程中可以少量食用一些「酸」的東西，例如檸檬水、檸檬汁之類的，這樣會對甜的渴望降低。

吃「肉桂」：肉桂本身沒有甜味，但經常會搭配一些甜食，可以降低食物的升糖指數。

提升睡眠品質：如果睡得好，讓大腦得到足夠的休息，對於糖的渴望就會降低。

睡眠品質良好，大腦如果得到足夠休息，對糖的渴望就會降低；示意圖。（圖／123RF...
睡眠品質良好，大腦如果得到足夠休息，對糖的渴望就會降低；示意圖。（圖／123RF）

甜食聰明吃「3不要」

1. 不要當早餐吃

如果把甜食當早餐吃，葡萄糖會馬上被血液吸收，血糖就會達到高峰，9分鐘後峰值降低，就會開始感到飢餓空虛，接著又會想吃甜食，這一天內血糖就會像雲霄飛車一樣，不斷周旋在高低之間傷害健康。

2. 不要空腹吃

空腹吃甜食對糖的吸收以及血糖變化最為激烈，對身體影響很大；而且吃完食慾大開，接下來又會吃更多。Janice建議最好是把甜食當飯後甜點，這時腸胃裡已有食物，對食物渴望沒這麼高，而且血糖已經升高，處於比較平穩的狀態，這時吃甜食會很快得到滿足。

3. 不要當零食吃

有人習慣隨身準備小零食，餓了就可以吃點，但如果按照前述的建議養成良好的習慣，就不會有隨時隨地嘴饞的欲望了。如果一定要吃，建議可把零食換成蘇打餅乾、堅果這類比較健康的零食。

Janice表示當糖分的總攝取量減少後，很自然地就完成戒糖這件事了。

史丹福大學 小紅書

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