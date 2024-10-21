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過期茶葉還能沖泡？醫指若微生物增生恐急性腸胃炎

記者林則澄／台北即時報導
不少民眾都有喝茶習慣，但對過期茶葉能否繼續沖泡飲用看法不一，醫師則建議，應在產品保存期限內食用完畢。（記者翁唯真／攝影）
不少民眾都有喝茶習慣，但對過期茶葉能否繼續沖泡飲用看法不一，醫師則建議，應在產品保存期限內食用完畢。（記者翁唯真／攝影）

不少民眾都有喝茶的習慣，過期的茶葉還能沖泡飲用嗎？台灣林口長庚醫院臨床病毒中心主任顏宗海表示，包括茶葉在內等食品，應在產品保存期限內享用完畢，超過保存期限的茶葉可能增生微生物、病原菌，若外觀發霉更不應飲用，避免造成喝下後食品中毒，必須就醫治療。

網路上出現「茶葉過期還能喝！普洱茶沒有保存期限？」的影片，衛福部食藥署闢謠專區對此提出說明，表示依食安法，只要是「包裝食品」就必須標示有效日期，所以任何包裝茶葉都涵蓋在食安法規範內，必須標示保期限。民眾選購食品時，也建議選購包裝完整產品，注意標示內容，特別是食品有效日期，避免買到品質不佳的產品。另外，也需要適當保存，才能夠在有效期限內維持食品品質，避免因保存不當而使變質。

顏宗海建議，包括茶葉在內等食品應在產品保存期限內享用完畢，民眾購買茶葉時或購買後，若在保存期限內發現包裝破損、內容物發霉，就要避免選購或食用。他指出，大部的茶葉產品的保存期限約在2年左右，根據業者標示而有不同時間長度，若茶葉過期或發霉，可能導致本就存在於環境中的微生物、病原菌增生，一旦喝下，就有可能導致急性腸胃炎，出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等症狀，應馬上就醫。

食藥署說明，網傳影片提及「理論上茶葉其實沒有保存期限」，但並非如此。在台灣販賣食品，依據「食安法」第 22 條第一項第七款規定，只要是「包裝食品」就必須標示有效日期，茶葉也是食品的一種，所以即使是普洱茶的茶磚、茶餅，或是任何的包裝茶葉，都涵蓋在「食安法」規範內。

食藥署建議，民眾購買有完整包裝的茶葉時，也可以查看相關標示有沒有標出有效日期，如果沒有，就可以向食藥署食安專線一九一九檢舉。

另外，根據食藥署公布「市售包裝食品有效日期評估指引」，進口包裝食品的日期標示，因各國法規要求不同，而有不同的標示意義，例如「use by」和「expiry date」，與台灣「有效日期」定義相似；另外，「best before」和「賞味期限」，則表示在此日期之前，食品可保持最佳品質，但並不表示在此日期之後，食品就不安全或變質。

食品業者在標示進口食品有效日期時，必須請製造商提供足以佐證相等於我國「有效日期」定義的相關資料，才可於包裝上標示與原包裝上「best before」和「賞味期限」不同的「有效日期」，如果無法提供足以佐證，則「best before」和「賞味期限」日期則應視為「有效日期」。

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