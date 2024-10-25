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語言治療師教6招妙方 嗓音也能抗老

記者王慧瑛、劉懿萱
醫師說，適度說話或唱歌有助於維持聲帶健康。(圖／RF123)
醫師說，適度說話或唱歌有助於維持聲帶健康。(圖／RF123)

隨著年齡增長，其實嗓音也會改變。語言治療師林峯全指出，嗓音會隨著老化逐漸變沙啞、微弱，甚至失去原本音色。老化的聲帶出現變薄、失去彈性，導致聲音沙啞單調，也容易因長時間說話感到疲勞，出現嗓音顫抖、音高或音量難以控制等問題。

台灣亞東醫院語言治療師林峯全提醒，嗓音的變化不僅影響日常溝通，嚴重時還可能引發自卑、焦慮等負面情緒，甚至減少社交互動，透過適當的保健措施，其實能延緩聲帶老化，也改善嗓音品質。

林峯全建議，銀髮族保持健康嗓音有六招保養妙方，最重要是保持聲帶濕潤，聲帶濕潤對嗓音健康至關重要。聲帶過於乾燥會使黏膜的震動不穩，影響聲音的清晰度，很難發出好聽的聲音。銀髮族應養成定時喝水的習慣，尤其在說話或唱歌前。應避免攝取含咖啡因和酒精的飲品，這些飲品會導致脫水，進一步加重聲帶乾燥。

不能使用過度，但適度使用，也是護嗓的一環。林峯全說，適度說話或唱歌有助於維持聲帶健康，避免因缺乏用而萎縮。不過，用聲過度也會導致聲帶疲勞，在無其他喉部感染或異常症狀下，每天適度用聲最為理想。

林峯全說，接受嗓音訓練也是好方法，如同鍛鍊身體可以保持肌肉健康，適當的嗓音練習有助於保持聲帶的彈性和力量，銀髮族可以由語言治療師指導做一些簡單的發聲練習，不僅能維護聲帶健康，還能改善共鳴，使嗓音更有穿透力。

日常也能注意呼吸運動，呼吸是發聲的動力來源，當呼吸淺而急促時，會影響嗓音的穩定度，建議每天練習深呼吸，維持規律的運動習慣，提升肺活量與呼吸控制能力，促進整體嗓音健康。

生活中要避免刺激物質，避免吸菸和暴露在二手菸中，菸霧中的有害物質會嚴重損傷聲帶。此外，減少食用辛辣食物及飲用過熱飲品，以免刺激喉嚨，影響發聲功能。

也可求助專業，定期接受檢查，嗓音保健與其他健康問題一樣，需要定期檢查，建議銀髮族定期至耳鼻喉科檢查嗓音狀況，若發現異常變化應及早就醫，早期發現問題有助於及時採取措施，防止病情惡化。

林峯全指出，嗓音是溝通的重要工具，對銀髮族來說，保持良好的嗓音狀態，也是抗老的功課，透過適當的保養，不僅能延緩嗓音老化，還能維護聲帶健康。

亞東醫院建議可透過科學儀器，客觀分析聲音品質，為自己量身訂做養聲健聲的計畫。(圖...
亞東醫院建議可透過科學儀器，客觀分析聲音品質，為自己量身訂做養聲健聲的計畫。(圖／亞東醫院提供)

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