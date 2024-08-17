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夏天也有中風、心肌梗塞危機 這些行為影響血壓 水喝太少也是其一

健康醫療網／記者吳儀文報導
(圖／健康醫療網)
(圖／健康醫療網)

高血壓是許多疾病的危險因子之一。不少人認為冬天天氣冷才會引發高血壓，但振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡表示，其實夏天氣溫上升，血管擴張，也會引起血壓的變化，提醒民眾應建立定期測量血壓的習慣，並遵循3C自主管理原則。

夏天哪些行為會影響血壓？

根據國健署資料顯示，台人約四分之一都有高血壓的問題，其中65歲以上的長者，更有三分之二都有高血壓的症狀。高血壓可能會增加中風、心血管疾病、腎臟病、視網膜病變等風險，因此需要積極預防、控制血壓。

許多人都知道冬天天氣冷血管收縮、血壓上升，有高血壓問題的民眾可能會引發中風、心肌梗塞等，不過劉怡凡醫師指出，夏天若頻繁進出室內冷氣房與室外炎熱環境，血管不斷收縮、擴張，同樣也會造成血壓的不穩定。

另外，天氣熱容易導致水份流失，劉怡凡醫師表示，如果沒有適時補充水份，血液就會因此變得較濃稠，也會導致血壓升高，進而增加中風、心肌梗塞等心血管疾病發生的機會。

若能養成每日測量血壓的習慣，將有助於預防高血壓風險。劉怡凡醫師提到，民眾可參考2022年台灣高血壓學會所提倡的「722原則」來量測血壓，即連續測量7天、一天測量2回（起床後及入睡前各1回）、每回測量2次（間隔1分鐘測量）。

劉怡凡醫師建議，18歲以上民眾至少1年應測量1次血壓，而40歲以上則建議應定期測量血壓，尤其有家族病史的民眾更應注意血壓的變化，另外提醒民眾在測量血壓前30－60分鐘不宜激烈運動、抽菸、洗澡或食用含咖啡因的食物，而且應安靜坐著休息10－15分鐘左右後再進行測量。

如果發現血壓異常經醫師診斷為高血壓，更應定期監測血壓，並依醫師建議改善生活型態、藥物治療，劉怡凡醫師提醒，高血壓病人務必要遵循3C自主管理原則：

Check：規律測量血壓，每日固定時段量測血壓。

Change：改變生活習慣，建立良好飲食與生活習慣。

Control：控制血壓，遵循醫囑規律服藥及定時回診追蹤。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=62590

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