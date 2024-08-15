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中醫師分析健康吃冰 不發胖不飆血糖有訣竅

記者簡慧珍／彰化即時報導
夏天吃冰消暑，大多數人會「加料」增加美味，如果能挑選低熱量的料，可以吃得更健康。（記者簡慧珍／攝影）
夏天吃冰消暑，大多數人會「加料」增加美味，如果能挑選低熱量的料，可以吃得更健康。（記者簡慧珍／攝影）

夏天是吃冰的旺季，台灣彰化縣52歲沈姓婦人原本糖尿病控制良好，今年夏天酷熱讓她吃每天兩碗「半糖冰」消暑，自覺很療癒，直到回診檢查才知血糖猛飆卻沒不適症狀；醫師指出，糖化血色素8以上就步入健康高風險，幸好發現得早未誘發併發症

影片來源：聯合新聞網

沈姓患者先前透過服藥和飲食控制，糖化血色素控制在6.7%左右（正常值4.0～5.6%），就糖尿病患者而言這樣還算穩定，近日回診定期抽血顯示糖化血色素8.1%。

沈姓患者告訴醫師，今年夏天好像特別熱，她跟著一起孩子吃冰消暑，在冰品配料方面，她偏愛葡萄乾、芋圓、地瓜、珍珠粉圓、巧克力醬，為了降低糖量，都特別吩咐店家糖水減半，入口不覺得甜，一天至少吃兩碗，甜食讓心情變好，每天都很開心。

衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮今指出，沈婦飲食除了夏天吃冰，其餘沒什麼大改變，根據過去糖尿病人抽驗結果來看，葡萄乾、紅豆、綠豆、珍珠、芋圓、蜜地瓜、果醬等常見配料的含糖量很高，有些配料在製作過程中浸入糖水以增加口感，糖尿病患者吃冰時不知不覺飆高血糖。

「糖尿病患者還是可以吃冰，但要慎選。」黃鋒榮說，冰品類型大致有剉冰、冰淇淋、霜淇淋、雪花冰、冰棒、冰沙，剉冰常見配料中的仙草、愛玉、粉粿和白木耳算是較低糖、低熱量，其它大多是高熱量、高糖，糖尿病患者最好以清冰配上低糖、低熱量的配料，如果要吃其它配料，應減少添加糖漿、果醬、煉乳。

黃鋒榮表示，冰淇淋與霜淇淋的主要差異為乳脂肪含量，相較之下，霜淇淋較適合糖尿病患者，不要選擇甜筒，改用杯裝更好；雪花冰成分為牛奶奶油混合物，清冰製成的剉冰較適合糖尿病患者；冰沙體積比冰棒小，熱量會較高，假如相同原料，冰棒較適合糖尿病患者；一般民眾吃冰也要適量，避免吃入過多糖分和熱量。

衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮說向患者建議健康吃冰的方法。（記者簡慧珍／攝影）
衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮說向患者建議健康吃冰的方法。（記者簡慧珍／攝影）

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