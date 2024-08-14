清涼舒緩還是隱藏風險？藥師解析涼感眼藥水的正確使用方法

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現代人頻繁使用3C產品，導致眼睛經常感到不適、乾澀、紅癢。不少人會使用眼藥水來舒緩不適症狀，尤其是涼感眼藥水。然而，市面上有許多不同涼感等級的眼藥水，似乎愈涼就能更有效地緩解不適。但長期使用涼感眼藥水真的安全嗎？為此，台灣食藥署特別邀請藥師郭建宏說明涼感眼藥水的正確知識，教導民眾如何正確使用眼藥水，保護靈魂之窗。

了解涼感眼藥水的使用風險

涼感成分影響：部分眼藥水中會添加薄荷作為涼感成分，雖然目前並無研究顯示會對眼睛造成傷害，但如果眼睛有傷口，可能會引起刺激感。

藥品成分風險：市售眼藥水除了涼感成分外，可能還含有其他藥品成分。長期使用仍可能有副作用產生，並掩蓋潛在的眼睛疾病。

就醫建議：如果眼睛持續不適，應該就醫治療，而不是自行購買眼藥水使用。 從功能判斷眼藥水成分 確認能否長期使用

郭建宏藥師表示，涼感眼藥水中的主要帶來清涼感的關鍵成分是薄荷醇，能讓人感到清涼並舒緩不適。民眾可以從包裝或仿單上查看成分資訊，了解能否長期使用。

消除眼睛充血：這類眼藥水含有血管收縮素，能改善眼睛紅症狀，但頻繁使用可能導致反彈性充血，停用後會讓眼睛充血更加嚴重，因此，建議症狀改善後就停用。

消炎：含有抗發炎成分，如甘草鹽類（glycyrrhizate），可改善眼部紅腫、熱痛及輕微刺癢等發炎症狀，這類眼藥水避免在有傷口時使用，並同樣建議症狀改善後停用。

止癢：主要含第一代抗組織胺，用於改善過敏引起的癢感，在花粉症流行的日本 ，添加抗組織胺的眼藥水會較為常見。郭建宏藥師提醒，含抗組織胺的眼藥水在症狀緩解後應停用。

改善疲勞：這類眼藥水通常含有維生素B2、B5、B6、B12、維生素及牛磺酸，若涼感眼藥水僅含維生素成分，不含血管收縮素、抗發炎、止癢的功效成分，長期使用相對安全。

正確使用眼藥水建議

使用涼感眼藥水時，若出現以下情況，應立即就醫：使用三天後症狀未改善。 使用時出現如視線模糊、疼痛、紅腫熱痛等強烈不適感。 對眼藥水成分出現過敏反應。

若同時使用多種眼藥水，每種眼藥水之間應間隔至少5分鐘，藥水與藥膏間隔10分鐘。使用順序為：眼藥水、凝膠、藥膏。

開封超過28天就不要再使用

一般涼感眼藥水開封後有效期限為28天，開封後超過28天就不要再繼續使用，開封後應存放在陰暗處，不需冷藏。如果眼藥水出現混濁、異物或變色，表示產品已變質，不應繼續使用。

<郭建宏藥師提醒，角膜受損或眼睛發炎者不應自行使用涼感眼藥水，以免過度刺激眼睛。配戴隱形眼鏡者應先摘除隱形眼鏡再使用；蠶豆症患者應避免自行購買含抗組織胺的眼藥水。雖然目前無明確證據顯示薄荷醇對蠶豆症患者有負面影響，但仍建議避免使用。

食藥署提醒，購買與使用涼感眼藥水前，應先向專業醫師或藥師諮詢，由專業人員推薦適合的產品，並依照仿單的建議使用。如使用後出現不適或症狀惡化，應立即就醫，以免錯過治療的黃金期。

資料來源：健康醫療網

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