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超慢跑掌握5關鍵 姿勢不對會傷身

記者廖靜清
超慢跑的初學者務必要控制運動時間，要使用節拍器跟著步頻，如果過度可能會引起身體發炎反應；示意圖。（圖／123RF）
超慢跑的初學者務必要控制運動時間，要使用節拍器跟著步頻，如果過度可能會引起身體發炎反應；示意圖。（圖／123RF）

你今天超慢跑了嗎？跟著節拍器邁開步伐，掌握節奏律動的超慢跑，近年非常流行，愈來愈多人跟上這股運動熱潮。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑表示，超慢跑看起來不喘、不累，但如果姿勢錯誤、過度訓練，也是會跑出一身病來。

太頻繁、沒熱身 恐傷膝

武俊傑分享，診間一位中年男子，聽聞超慢跑很容易上手，還有減重、控制血糖的好處，於是嘗試這項全民運動。剛開始跑覺得很有趣，宛如跟著節拍抬腳律動，直接增加跑步次數，原本一周跑2至3次，到後來幾乎天天進行，結果跑兩周後就到門診報到。

該名患者提到，超慢跑要掌握「步伐要小、頻率要快」的技巧，速度設定在「1分鐘180步頻」左右，從入門的跑5分鐘增加為10分鐘，為了提高健身效果，他每天都練習超慢跑。不料，膝蓋竟出現卡卡的感覺，緊繃、疼痛感愈來愈明顯，就診檢查發現，罹患了退化性關節炎。

武俊傑強調，超慢跑看起來輕鬆，還被譽為懶人瘦身法，很多人一跑起來就忘了控制運動量，甚至以為是低強度運動就拉長跑步的時間，跟久走會增加腳底過多或反覆的外力一樣，跑多了也會產生足底筋膜炎。經建議患者在超慢跑前，搭配暖身、伸展動作，並注意姿勢的正確性後，狀況改善許多。

背挺直、膝微彎 別踮腳

不同於一般跑步的腳跟先著地姿勢，武俊傑指出，超慢跑因為步伐快速，應該要讓前腳掌先著地，但是要注意，不要變成踮腳跑步，否則容易造成小腿、阿基里斯腱、足底筋膜的負擔。超慢跑雖然相對緩和，跑前熱身絕對必要，可以促進血液循環、預防運動傷害。

武俊傑提醒，在跑步的過程中，記得抬頭挺胸、背部挺直，如果頭部向前傾，反而會造成肩頸肌肉不平衡、頸部受傷。任何運動都不要過量，超慢跑看似無害，初學者一定要使用節拍器跟著步頻，控制好運動時間，當過度的運動讓肌肉極度疲累時，連帶會引起身體發炎。

超慢跑正確姿勢

1.背部挺直、微抬下巴，眼神要注視著前方，保持抬頭挺胸。

2.跑步時膝蓋要微彎，大腿不要抬太高，可減少對膝蓋及關節的負擔。

3.注意前腳掌落地的力道，輕輕踩踏，避免腳步愈來愈沉重。

4.維持小步伐、高步頻的方式，不要忽快忽慢，跟著超慢跑的節奏。

5.雖然動作幅度小，仍要注意手臂擺動，隨著身體自然擺幅。

超慢跑小檔案 製表╱記者廖靜清
超慢跑小檔案 製表╱記者廖靜清

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