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腰粗 易增糖尿病、高血壓風險

記者廖靜清
檢測代謝症候群最簡單的方式就是「測量腰圍」，腰粗容易增加糖尿病、高血壓風險；示意圖。（圖／123RF）
檢測代謝症候群最簡單的方式就是「測量腰圍」，腰粗容易增加糖尿病、高血壓風險；示意圖。（圖／123RF）

許多人對「A4腰」、「螞蟻腰」、「反手摸肚臍」應該不陌生，雖然腰圍並不是愈小愈好，但超過標準，容易得到代謝症候群，衍生各種慢性疾病。台灣的國健署署長吳昭軍表示，代謝症候群是三高、糖尿病、心血管疾病的前兆，應及早做好自我健康管理。

代謝症候群的5項危險因子：包含三高（血壓高、血糖高、血脂高）及二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），5項中符合其中3項則代表中了，要積極改變生活方式。吳昭軍說，代謝症候群可以逆轉，以台灣為例，過去3年20%患有代謝症候群的民眾透過運動、飲食，數值恢復正常。

健保署署長石崇良表示，代謝症候群提高罹患心血管疾病、糖尿病等風險，根據醫療費用統計，慢性病治療的負擔比癌症還要高。

衛福部部長邱泰源分享，他從小體態屬於偏胖，但健康狀況沒問題。擔任立法委員後，生活步驟讓體重數字上升，最近積極調整飲食，有看到一些成效。民眾要更認識代謝症候群、掌握自身健康。

千禧之愛健康基金會董事長許惠恒建議，台灣的國健署目前有「瘦腰就贏」網路活動，大家可利用「慢性疾病風險評估平台」，預測未來10年內是否會罹患慢性疾病，定期記錄腰圍、血壓、血糖、三酸甘油酯及高密度脂蛋白膽固醇數值，避免疾病上身。

代謝症候群容易讓人忽略，因為身體並無明顯不適，但血壓、血糖、血脂過高導致身體慢性發炎。台灣的國家衛生研究院群體健康科學研究所研究員鍾仁華表示，代謝症候群盛行率男性約4成、女性3成，但隨著年紀增長，女性的盛行率超過男性。

鍾仁華說，檢測代謝症候群最簡單的方式為「測量腰圍」，腰圍過粗通常表示腹部肥胖，代表內臟脂肪堆積，成年男性腰圍應小於90公分、女性腰圍應小於80公分。腰圍過大，代謝症候群另4項指標更容易異常，罹患糖尿病風險增加6倍、中風及心臟病為2倍、高血壓增加4倍、高血脂增加3倍，不可小覷。

他呼籲民眾，應從最容易掌握的腰圍開始，落實4招健康生活習慣：定期量腰圍、健康飲食、規律中等費力運動、遠離菸酒，率先掌握健康人生。

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