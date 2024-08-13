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維生素D可以幫助甩肉？研究：可促進血清素的生成降低食慾

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

維生素D好處多多，不但能夠增強免疫系統、維持正常的血壓水平，還可以促進鈣和磷的吸收，維持骨骼和牙齒的健康。不僅如此，日前，有關於維生素D能夠幫助減重的說法在網路上廣為流傳，而這樣的說法究竟有多大的科學依據？

維生素D可促進血清素生成 減少食慾幫助減重

對此，藥師高浚庭在其個人社群「唱跳藥師奶酪糕」中引用相關研究佐證，根據「美國臨床營養學雜誌」發表的一篇研究論文，確實有證據顯示，血清中維生素D充足的過胖女性，相較於維生素D不足的女性，一年下來能減去更多的體重。該項研究發現，每天攝取2000IU的維生素D，搭配一周五次、每次持續45分鐘以上的中度到高強度運動，這些女性在一年內平均能減去其原本體重的9.9%。此數據顯示了維生素D在減重過程中可能扮演著重要角色。

至於維生素D是如何促進減重的？高浚庭說明，該研究指出，維生素D有助於促進體內血清素的生成。血清素是一種神經傳遞物質，其濃度變化會影響大腦下視丘的飽食中樞，進而發出飽食訊息，讓人產生飽足感，進而減少食慾並抑制進食。這樣的生理機制顯示，維生素D不僅僅是營養補充劑，更是減重的助力。

運動與飲控甩肉效果更加成 勝過單獨補充維生素D

不過，高浚庭也提出一個許多人忽略的關鍵點。他指出，每周進行五次45分鐘以上的中度到高強度的運動，本身就是一個強效的減重方法。無論是否補充維生素D，只要有適時地控制飲食，這樣的運動量足以讓人減重。因此，你不禁也會質疑：如果能夠堅持這樣的運動，為何還需要補充維生素D？事實上，運動與維生素D的補充是相輔相成的。運動可以促進體內新陳代謝，維生素D則有助於維持體內的營養平衡，提升身體健康水平，更有效地促進瘦身。

雖然補充維生素D有助於提升減重效果，但根據個人情況仍有不同的效果。高浚庭提醒，若按照上述建議補充維生素D，並規律地進行中強度運動，卻仍然無法達到預期的減重效果，建議應諮詢醫生，根據每個人的具體情況提供更適合的瘦身方式。

根據研究結果證實，維生素D在減重過程中的作用確實具有一定的效果。然而，僅依靠補充維生素D來瘦身並非萬能。高浚庭強烈建議，運動才是減重路上的最佳良藥，搭配良好的飲食控制與補充維生素D，才是達到健康甩肉的有效方法。

【本文授權轉載自健康醫療網

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