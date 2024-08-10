立秋過後小心秋燥 中醫師：可多吃蘋果、奇異果

時節甫入立秋，天氣仍屬秋燥，不宜驟然「溫補」，但若真的想補一下，建議選擇涼補、平補，多吃奇異果等水果。（報系資料照片）

「立秋」過後，還是要小心「秋老虎」發威。中醫師提醒，天氣仍屬秋燥，不宜驟然開始「溫補」，以免上火，容易出現慢性黏膜發炎等症狀，建議選擇「涼補、平補」，多吃蘋果、奇異果等水果。

立秋節氣時間在8月7日，過後天氣依舊炎熱，「上班族」要特別當心。執業中醫師李和蓁近日透過新聞稿指出，室外炎熱但冷氣房溫度低，最容易造成身體抵抗力的波動，並衍伸各式皮膚、呼吸道疾病開始好發。

她建議，民眾外出可多帶一件小外套，避免出汗後，身體潮濕又吹冷氣，導致感冒、陰暑等症狀出現，進出室內外也要注意，不要因為感到燥熱而灌冰水，或在冷氣房喝很熱的水。

「秋天開始可以讓腸胃休息一下。」李和蓁表示，日常飲用水可以少量加入枸杞、黨蔘、黃耆等，有助養氣顧胃，若要加入菊花，應注意是否檢驗合格，避免購入農藥殘留超標的原料。

此外，李和蓁提醒，時節甫入立秋，天氣仍屬秋燥，不宜驟然「溫補」，但若真的想補一下，建議選擇涼補、平補，多吃蘋果、奇異果等水果，避免突然進補讓身體上火，容易出現慢性黏膜發炎等症狀。

進補策略主要分為3種，中醫師公會全聯會曾說明，首先是溫補（熱補），功用為促進血循、祛寒暖身，如羊肉爐、薑母鴨、十全大補湯等；平補則是溫和滋補，像是四神湯、銀耳湯、冰糖蓮子湯等；清補（涼補）主要清熱解毒、養陰補陰，比方說青草茶、菊花茶、洛神花茶等。