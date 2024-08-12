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吃香瓜消暑 高纖低熱量、助排便

記者廖靜清／台北報導
香瓜有「水果界之王」的美稱，富含水分，清涼消暑。(本報資料照片)
香瓜有「水果界之王」的美稱，富含水分，清涼消暑。(本報資料照片)

依照節氣，中醫建議「夏吃瓜」，夏天正是瓜果盛產季，且瓜類富含水分，清涼消暑。香瓜有「水果界之王」的美稱，醫師說，摸起來沉甸甸的瓜果，其實熱量偏低，100克大約30大卡，纖維也可增加飽足感。

台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，香瓜鮮甜多汁，果肉含維生素A、B、C、鎂、鉀、膳食纖維，果皮和籽的粗纖維含量高。尤其籽含消化酵素，連皮帶籽一起吃，排便超順暢。不過，腸胃不適者、消化性潰瘍患者別試，避免症狀加重。

香瓜吃起來非常甜，糖尿病患者能不能吃？徐佳靖說，只要控制一天食用不超過165克，約一碗的八分滿，就沒問題。香瓜的升糖指數（GI值）介於65-70左右並不高，且水果甜味和升糖指數無關，無需太過擔心。

瓜類性寒，因為含水量高，徐佳靖建議，最好在中午當飯後點心食用，腸胃功能較差的人，不宜在晚上吃瓜類水果。

有些香瓜吃起來帶有苦味，徐佳靖提醒，那是植物自我保護的葫蘆素，靠近蒂頭的果肉有一點苦味屬於正常，如果其他部位也吃起來苦苦的，代表已經壞掉了，不能食用。

挑選香瓜掌握4重點

1聞味道：有清甜的果香，成熟的香瓜，其香氣愈濃。

2挑重量：拿在手上的重量感非常扎實，愈沉代表水分充沛。

3壓蒂頭：壓下去柔軟有彈性，不過硬或太軟。

4看外表：表皮光滑無裂紋，且沒有水傷斑痕。

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