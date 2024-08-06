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享受父親節大餐 營養師籲注意均衡控制食量

記者黃寅／台中即時報導
衛生福利部台中醫院營養師陳佳宜說，烹調父親節大餐，建議以6大類均衡飲食為基礎。（台中醫院提供）
衛生福利部台中醫院營養師陳佳宜說，烹調父親節大餐，建議以6大類均衡飲食為基礎。（台中醫院提供）

8日就是台灣的父親節，醫師提醒，享用父親節大餐應注意6大類食物均衡攝取，並選擇低油及清淡烹調的食物，尤其是到吃到飽餐廳應控制食量，才能讓爸爸度過一個健康無負擔的父親節。

影片來源：聯合新聞網

衛生福利部台中醫院社區醫療群6日到樂成宮舉行「健康吃父親節大餐、甜蜜不升糖」講座。營養師陳佳宜說，烹調父親節大餐，建議以6大類均衡飲食為基礎，包括乳品類、全穀雜糧類、蔬菜類、水果類、豆魚蛋肉類及油脂、堅果種子類，另建議應多採用富含豐富纖維質的食物，如蔬菜類、未精緻的全穀雜糧類，幫助消化。

她說，6大類食物中蛋白質來源，建議以油脂成分較低的黃豆類製品、魚類、白肉或海鮮等為優先選擇。每餐攝取量則約一掌心的豆魚蛋肉類，搭配每餐至少要有3份蔬菜、兩份水果，才能均衡飲食。

烹調方式盡量避免油炸、油煎，改採用清蒸、水煮、涼拌、燒、烤、燉、滷等方式減少烹調用油的使用量。油品則建議選擇大豆沙拉油或葵花油等植物油烹調，不要選擇動物性油脂增加心血管負擔。

若選擇吃到飽餐廳，陳佳宜認為最重要的就是要控制攝取量，比如選擇海產或魚類等油脂成分低的主食，或小份量的牛排或雞肉。常見的味噌湯料理鈉含量比較高，高血壓的父親要適可而止。蔬菜類可以選擇生菜沙拉佐以和風醬，取代熱量高的千島醬，甜點如布丁或蛋糕盡量以新鮮水果取代，降低糖份的攝取，也可助消化。

至於餐後的水果，陳佳宜建議以新鮮水果取代鮮果汁，並建議有糖尿病或高血脂的爸爸們蛋糕與甜點攝取量應適可而止，飯後飲料則盡量選擇無糖綠茶或黑咖啡，才能享受一個吃的開心、健康無負擔父親節。

衛生福利部台中醫院社區醫療群6日到樂成宮舉行「健康吃父親節大餐、甜蜜不升糖」講座...
衛生福利部台中醫院社區醫療群6日到樂成宮舉行「健康吃父親節大餐、甜蜜不升糖」講座。（台中醫院提供）

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