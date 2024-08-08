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選擇優質蛋白質 雞肉、魚肉比一比

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蛋白質是身體正常運作所需的重要營養素，通常雞肉和魚肉是許多專家優先推薦補充的選項。圖為鮭魚。（圖／123RF）
蛋白質是身體正常運作所需的重要營養素，通常雞肉和魚肉是許多專家優先推薦補充的選項。圖為鮭魚。（圖／123RF）

蛋白質是身體正常運作所需的重要營養素，通常雞肉和魚肉是許多專家優先推薦補充的選項，此二者被認為是完全蛋白質，能提供身體無法自行產生的必需胺基酸。

食用富含蛋白質的食物可以提高飽足感，而攝取足量的優質蛋白質再加上肌力訓練，能防止與年齡相關的肌肉流失。

另外，雞肉和魚肉也是B群的良好來源，這些維生素可能改善認知功能，並提供身體代謝能量。

此外，這兩種蛋白質都是硒的良好來源，硒是一種抗氧化礦物質，有助於支持健康的免疫和生殖系統以及甲狀腺功能。但雞肉和魚哪個比較健康？

比營養／DHA、EPA只在海洋食物

魚類除了是蛋白質的良好來源之外，還提供其他天然食物來源中難以找到的必需營養素，即Omega-3脂肪酸。

Omega-3脂肪酸屬於多元不飽和脂肪酸，包含α-亞麻酸(ALA)、二十二碳六烯酸(DHA)和二十碳五烯酸(EPA)三種。食用富含Omega-3的食物有助促進心臟健康、抑制慢性發炎，甚至改善心理健康狀況。

DHA和EPA幾乎只存在於海洋食物中，主要是魚類和貝類。鮭魚、鮪魚、沙丁魚、鯖魚和沙丁魚等多脂魚類是最佳來源。

根據美國農業部食品資料中心，一份3盎司（約85克）的野生鮭魚含有121卡路里、近17克蛋白質、5克脂肪、不到1克飽和脂肪和近1.5克omega-3。

魚肉還提供鈣、磷、鉀和鎂等礦物質。不過，魚肉的缺點之一是某些魚種，例如旗魚、鮪魚和鯊等大型魚類，汞含量較高。

比熱量／雞胸高蛋白質 脂肪低

雞肉是相對容易取得的動物性蛋白質來源之一。有研究表明，將雞肉作為富含蔬菜的飲食的一部分，可能會降低肥胖、糖尿病和心血管疾病的風險。

不過，雞肉的部位及其製備方式會影響營養價值。例如雞胸肉被稱為白肉，是菸鹼酸（維生素B3）的良好來源，而雞腿被稱為紅肉則富含鐵、硒和鋅。

根據美國農業部食品資料中心，一份3盎司（約85克）的去皮熟雞胸肉提供128卡路里、26克蛋白質、少於3克脂肪和少於1克飽和脂肪。

與之相較，一份3盎司去皮雞腿提供164卡路里、20克蛋白質、9克脂肪和不到3克飽和脂肪。因此，在不帶皮的情況下，雞胸肉脂肪含量低。

整體而言，雞肉和魚肉都是營養豐富的蛋白質，提供不同的營養素來支持人體健康。在健康飲食方面，更重要的是多樣化飲食，以確保你不會錯過任何營養素。

蛋白質是身體正常運作所需的重要營養素，通常雞肉和魚肉是許多專家優先推薦補充的選項...
蛋白質是身體正常運作所需的重要營養素，通常雞肉和魚肉是許多專家優先推薦補充的選項。圖為雞肉。（圖／123RF）

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