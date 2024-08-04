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吃酪梨降膽固醇 一天別超過1/4顆

記者廖靜清
酪梨最佳食用方式是切成小塊加入沙拉，或製成抹醬沾麵包、餅乾。（圖／123RF）
酪梨最佳食用方式是切成小塊加入沙拉，或製成抹醬沾麵包、餅乾。（圖／123RF）

果皮黃綠有光澤的酪梨，是夏天必吃的綠寶石，從營養學角度是「油脂類」，而非水果。台灣大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，100公克的酪梨，含有7克脂肪，熱量占比非常高，但其油質對人體好處多，有助降膽固醇、預防心血管疾病

徐佳靖表示，酪梨含有維生素E，具有抗氧化作用，能保護大腦並增強腦力。另外，維生素E可防止體內致癌物質的形成。維生素E對皮膚也有修復和保護作用，讓養顏美容功效加倍。

酪梨的維生素K，則是幫助血液凝固的重要成分，還可促進骨骼生成，是預防骨質疏鬆的好食材。酪梨的油脂含量高，纖維質也不少，100公克約有6克的膳食纖維，幾乎是高麗菜的5倍。

吃起來滑嫩如奶油的酪梨，含有高比率的不飽和脂肪酸（omega-9），以及多元不飽和脂肪酸（omega-3）。徐佳靖提到，酪梨是優良的油脂食物，榨出來的植物油，發煙點最高可達260°C左右，烹飪料理方式沒有太大的限制，煎炒或是淋在沙拉上，都沒有問題。

酪梨吃起來清淡，味道並不是太突出，很多人會搭配牛奶打成果汁，徐佳靖提醒，每天食用1/4顆就足夠，一天以不超過半顆為主。

打成果汁食用容易過量，若再加上布丁，反而變成地雷吃法，徐佳靖提醒，一杯熱量就高達400大卡，糖分也很驚人。

徐佳靖推薦，最佳食用方式是切成小塊加入沙拉，或是製作成抹醬沾麵包、餅乾，增加滑潤口感。

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