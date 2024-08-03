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遠離大腸癌 醫生絕不做5件事

記者王郁婷
無論生活方式多健康，到達一定年齡時，都需要接受大腸癌相關篩檢；示意圖。（圖／123RF）
無論生活方式多健康，到達一定年齡時，都需要接受大腸癌相關篩檢；示意圖。（圖／123RF）

世界癌症研究基金會（WCRF）統計，大腸癌（結直腸癌）是世界第三大常見癌症。年輕人罹患大腸癌的診斷率也在近年激增，雖然基因、環境和生活方式都有影響，但及早維持腸道健康，能遠離罹癌風險。美國賓州大學醫學院癌症中心的腫瘤內科醫師兼胃腸癌科主任Ursina Teitelbaum博士，分享他身為腸癌治療醫師，如何避免罹病的原則。

1.不忽略家族史

家族史是大腸癌最強烈的危險因子之一。多達三分之一被診斷出大腸癌的患者，其他家庭成員也患有大腸癌。根據美國癌症協會的說法，癌症在家族中遺傳有幾個原因：基因、共同的環境因素，以及兩者的結合。

因此，了解自己是否有大腸癌家族史非常重要，除了父母、兄弟姊妹，也建議詢問是否有其他家庭成員（包括祖父母、表兄弟姊妹、叔叔阿姨）曾被診斷出大腸癌。如果有一親等家屬罹癌，建議及早開始篩檢。

2.不拒絕或延遲大腸癌相關篩檢

「無論你的生活方式多健康，到達一定年齡時，都需要接受相關篩檢。」Teitelbaum博士說，定期大腸鏡檢查對於患有發炎性腸道疾病（例如潰瘍性結腸炎或克隆氏症）的人尤其重要，因為這些疾病會增加大腸直腸癌的風險，但沒有家族史的人也不能輕忽。

3.不忽略任何奇怪的症狀

留意排便習慣的任何變化，如果你一向排便規律，卻突然出現便祕、便血、伴隨腹痛，建議及時就醫。腹瀉、疲勞、不明原因的貧血，也建議進行相關身體檢查。很多人覺得自己還年輕，忽略罹癌的可能性。

4.不低估健康生活的重要性

超過一半的大腸癌罹病原因，與生活方式有關。根據美國疾病管制與預防中心的數據，吸菸、飲酒和久坐的生活方式被認為與大腸癌的風險增加關係密切。另外，飲食也是一大重點，紅肉、加工食品如汽水、糖果和餅乾等，都是危險因子。

5.不避諱談論便便

當便便出現異常，例如像鉛筆一樣細或帶血，可能是疾病的線索，不要避諱談論，「便便代表著你的健康狀況，拿出來跟別人討論，可以挽救你的生命。」

癌症 便祕 腫瘤

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