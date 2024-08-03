不菸不酒仍可能「肝包油」 5招遠離脂肪肝

要預防脂肪肝的發生，及避免脂肪肝變成脂肪肝炎，可以由生活型態層面來改變；示意圖。（圖／123RF）

每年的7月28日是世界衛生組織(World Health Organization, WHO)訂定的世界肝炎日(World Hepatitis Day)，以紀念美國布隆伯格(Baruch Samuel Blumberg)教授發現B型肝炎表面抗原而獲得諾貝爾獎 的貢獻。

任何原因引起肝臟發炎，造成肝細胞的破壞，都稱為「肝炎」，大致上分為病毒性肝炎及非病毒性肝炎；病毒性肝炎，又分為A、B、C、D、E型肝炎；至於非病毒性肝炎，則以酒精性肝炎、藥物性肝炎及非酒精性肝炎最為常見。

未及時治療 小心癌上身

台灣奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師陳季杏說明，「非酒精性脂肪肝疾病(Nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD)也就是俗稱的「脂肪肝」，脂肪肝的定義是指肝臟細胞內堆積了以脂肪為主的空泡(主要為三酸甘油脂)，脂肪含量超過全肝臟重量的5%稱之。近年來，亞洲人隨著飲食西化，脂肪肝和代謝症候群的病人比率也逐漸增加。

脂肪肝若未及時改善，時間一長，肝細胞可能會損傷，導致脂肪肝炎，甚至引發為肝硬化及肝癌等併發症 ，造成肝臟嚴重傷害。

肝纖維掃描儀 無痛檢測

診斷脂肪肝常用的是透過超音波檢查即可發現，但只能看出脂肪肝的程度，無法實際知道肝臟細胞的發炎狀況。目前只有肝臟組織切片唯一可直接分辨並正確評估脂肪肝炎及纖維化程度的方法；而肝臟切片檢查最大的缺點是具侵入性。

陳季杏指出，近年來，經臨床驗證的即時且非侵入性的檢查儀器「肝臟纖維掃描儀(Fibroscan)」亦可作為協助診斷的工具，也漸漸取代肝臟切片。

陳季杏說，「肝臟纖維掃描儀」是一項快速且容易操作的工具，過程約5至10分鐘，無痛且非侵入性，而且其檢測的肝組織範圍亦比肝臟切片檢查大，敏感度及特異性都很高，可反覆用於須長期追蹤的人。

目前並無特效藥物可有效治療脂肪肝，藥物皆仍在研發中，因脂肪肝是代謝症候群在肝臟的表現，因此，首要之務是改善代謝症候群以及胰島素抗性，最重要的是飲食控制、運動、減重。

飲食三少一高 每天運動

陳季杏強調，要預防脂肪肝的發生，及避免脂肪肝變成脂肪肝炎，可以由生活型態層面來改變。首先是飲食，遵循三少一高的原則，少油、少鹽、少糖、多纖維，通常一天熱量與基礎熱量相比可減少500至1000大卡，再加上適量的運動，以上5個祕訣就有助於維持健康體重和減少肝臟脂肪的堆積。

規律運動例如游泳、快走、慢跑、騎腳踏車等，都有助於提升心肺功能和減少脂肪堆積；示意圖。（圖／123RF）

研究發現，重度菸癮的吸菸者有較高的非酒精性脂肪肝疾病風險，專家提醒，不抽菸、不喝酒、沒有明顯不舒服症狀的人，飲食習慣不佳，也可能會「肝包油」。

此外，規律運動也很重要，每天至少30分鐘的中強度運動，每周累積達150分鐘的中強度運動，如游泳、快走、慢跑、騎腳踏車等，有助於提升心肺功能和減少脂肪堆積，貴不在多而在持之以恆。而不喝酒或適度飲酒，可減少肝臟負擔及降低慢性病風險。

（本文由「健康醫療網」提供）