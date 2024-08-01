飲料喝太多 心血管、肝臟都危險

夏日難以抵擋冰飲誘惑，含糖飲料易累積體內脂肪，導致脂肪肝。示意圖。(本報資料照片)

炎炎夏日，許多人喜歡喝飲料消暑，但許多飲料含高糖量，喝多易罹病。台灣好心肝基金會執行長、台大家醫部兼任主治醫師粘曉菁表示，經常飲用含糖飲料，不僅會增加罹患心血管疾病 風險，對肝臟也是一大負擔。

肝臟是沉默的器官，負責重要的排毒功能，粘曉菁說，肝癌的危險包含B、C肝患者，與代謝性疾病也有直接關聯，例如脂肪肝、糖尿病、三酸甘油酯過高。夏天門診常見肝指數飆升，主要跟飲食有關，因為天氣熱，手搖飲、生冷食物吃多了，增加身體發炎的機會。

夏天暑氣高漲，一遇熱免不了想吃冰涼食物，粘曉菁提醒，溫度高、食物易變質，沙拉、冷盤、生鮮漁獲容易受A肝病毒汙染，建議盡量吃熟食。另外，手搖飲的精製糖、果糖是脂肪肝的兇手，若再加上運動量少，會導致脂肪生成、肝臟脂肪飆升。

目前B肝有疫苗可以預防、C肝有藥物可以治療，粘曉菁強調，民眾應重視脂肪肝的危害，長期累積變成重度脂肪肝，可能引起肝炎、肝硬化甚至肝癌。脂肪肝可以靠運動逆轉，飲食調節配合適當的運動強度，就可以讓體內脂肪變少，進而減輕脂肪肝。

夏季有許多高糖水果，常被民眾忽略隱藏的陷阱，粘曉菁分享，有民眾為了怕水果壞掉，一天吃了數顆芒果，或一天吃了一整顆鳳梨，血糖快速上升，增加肝臟壓力。根據台灣國健署的建議，一天兩份水果無礙健康，控制食用量才能避免攝取過多的糖。

粘曉菁說，應定期檢測 肝功能指數，盡早發現潛在疾病。灰指甲、肺結核的患者，也要請醫師檢驗肝功能，這些用藥確實會傷肝，但停藥後肝功能可恢復正常。