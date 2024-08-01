我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

飲料喝太多 心血管、肝臟都危險

廖靜清
夏日難以抵擋冰飲誘惑，含糖飲料易累積體內脂肪，導致脂肪肝。示意圖。(本報資料照片)
夏日難以抵擋冰飲誘惑，含糖飲料易累積體內脂肪，導致脂肪肝。示意圖。(本報資料照片)

炎炎夏日，許多人喜歡喝飲料消暑，但許多飲料含高糖量，喝多易罹病。台灣好心肝基金會執行長、台大家醫部兼任主治醫師粘曉菁表示，經常飲用含糖飲料，不僅會增加罹患心血管疾病風險，對肝臟也是一大負擔。

肝臟是沉默的器官，負責重要的排毒功能，粘曉菁說，肝癌的危險包含B、C肝患者，與代謝性疾病也有直接關聯，例如脂肪肝、糖尿病、三酸甘油酯過高。夏天門診常見肝指數飆升，主要跟飲食有關，因為天氣熱，手搖飲、生冷食物吃多了，增加身體發炎的機會。

夏天暑氣高漲，一遇熱免不了想吃冰涼食物，粘曉菁提醒，溫度高、食物易變質，沙拉、冷盤、生鮮漁獲容易受A肝病毒汙染，建議盡量吃熟食。另外，手搖飲的精製糖、果糖是脂肪肝的兇手，若再加上運動量少，會導致脂肪生成、肝臟脂肪飆升。

粘曉菁分享夏季養肝護肝重點：

1.少吃生食：無A型肝炎保護性抗體者，建議施打疫苗；透過糞口傳播的A型肝炎，最常汙染未煮熟的食物，應該少吃生食。

2.減少糖攝取：精緻糖、高果糖會導致脂肪堆積在肝細胞，讓身體處在發炎狀態，導致肝臟疾病，並增加肥胖和糖尿病。

目前B肝有疫苗可以預防、C肝有藥物可以治療，粘曉菁強調，民眾應重視脂肪肝的危害，長期累積變成重度脂肪肝，可能引起肝炎、肝硬化甚至肝癌。脂肪肝可以靠運動逆轉，飲食調節配合適當的運動強度，就可以讓體內脂肪變少，進而減輕脂肪肝。

夏季有許多高糖水果，常被民眾忽略隱藏的陷阱，粘曉菁分享，有民眾為了怕水果壞掉，一天吃了數顆芒果，或一天吃了一整顆鳳梨，血糖快速上升，增加肝臟壓力。根據台灣國健署的建議，一天兩份水果無礙健康，控制食用量才能避免攝取過多的糖。

粘曉菁說，應定期檢測肝功能指數，盡早發現潛在疾病。灰指甲、肺結核的患者，也要請醫師檢驗肝功能，這些用藥確實會傷肝，但停藥後肝功能可恢復正常。

疫苗 檢測 心血管疾病

上一則

異位性皮膚炎不能運動流汗？ 標靶治療助拾「路跑夢」

下一則

夏日6營養甜品 補水又消暑

延伸閱讀

竹科男工程師胖到聯誼沒人甩 意外發現代謝性脂肪肝

竹科男工程師胖到聯誼沒人甩 意外發現代謝性脂肪肝
夏天狂喝手搖飲 肝指數狂飆升

夏天狂喝手搖飲 肝指數狂飆升
13年罹患3次肝癌 75歲農婦靠健檢揪出腫瘤

13年罹患3次肝癌 75歲農婦靠健檢揪出腫瘤
亞洲首例 北榮手術12小時「分肝種腎」 8歲女童重生

亞洲首例 北榮手術12小時「分肝種腎」 8歲女童重生

熱門新聞

復健科醫師林純如指出，患者因腰痛及坐骨神經痛就醫，經檢查發現為腰椎滑脫及椎間盤突出。（中正脊椎骨科提供）

長期坐姿不良易腰椎滑脫、椎間盤突出 醫師教你「正確坐姿」

2024-07-30 05:27
大多數腰椎滑脫患者初期沒有明顯症狀，等到腰椎壓迫到神經，就會出現下背痛、腰部及臀部痠麻脹痛感。（本報資料照片）

五月天石頭「腰椎滑脫」 醫師呼籲避免這三動作

2024-07-29 17:14
許多人不運動，常因為工作太累沒時間或懶得運動等，養成良好的運動習慣，有助降低疾病或癌症發生的風險；示意圖。（圖／123RF）

運動不足傷身 三招養成規律習慣

2024-07-27 02:00
減重應少吃甜食、高油脂等會讓身體發炎的食物食物；示意圖。（圖／123RF）

養生保健／減重關鍵：少吃會讓身體發炎的食物

2024-07-31 02:03
衛福部食藥署「藥物食品安全周報」提醒，全球暖化，熱帶海魚天然毒素帶來的食品安全風險也增加。示意圖。（123RF）

熱帶魚好看別亂吃 「雪卡毒素」無色無味 當心吃下肚

2024-07-25 04:51
桃園長庚醫院院長楊政達說，早期發現的肺癌痊癒機會其實很高，「警告相關風險外，也要給患者希望」。（記者賴昀岫／攝影）

他曾1天抽3包的老菸槍 醫「1舉動」從病魔手中搶命

2024-07-26 05:22

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金