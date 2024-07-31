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養生保健／增加腸道AKK菌 多吃地瓜、蔬菜

陳雨鑫
執行減重手術後的患者，體內的腸道菌叢會因為飲食型態的改變也隨之改變。圖/123RF
執行減重手術後的患者，體內的腸道菌叢會因為飲食型態的改變也隨之改變。圖/123RF

減肥是許多人的終生志業，但也有民眾輕忽肥胖帶來的風險，常等到已經病態性肥胖，影響健康時才願意面對。此時，通常需要透過手術，再輔以營養師調整飲食等方式維持體重。近年研究發現，執行減重手術後，腸胃道的菌叢會發生改變，增加能抑制肥胖的腸泌素，如果患者本身患有糖尿病，術後有機會「根治」糖尿病，且讓患者養出瘦瘦體質。

唐代認為「豐腴」是一種具福相的體態，到了現代則認為是「一白遮三醜、一胖毀所有」，雖然這僅是特定審美觀，但如果體重真的過重，已有多項研究顯示，肥胖將對健康帶來「毀滅性」的破壞。而肥胖最容易引起糖尿病、高血壓、高血脂、高血糖等心血管疾病；也因為體重過重，容易有關節炎；高油脂的飲食也比一般人更容易罹患痛風等疾病。

近年台灣國健署積極推動減糖運動，但台灣肥胖率仍居高不下。多數人對於「減重」大多仰賴自身的力量，低熱量飲食、168飲食或是增加運動量等，依照營養師的說法，如果已是過胖的民眾，靠自己成功瘦下來的比率低，反而因為錯誤的飲食愈減愈胖。

多攝取蔬菜、地瓜，可以增加腸道AKK菌。本報資料照片
多攝取蔬菜、地瓜，可以增加腸道AKK菌。本報資料照片

減重手術是建議針對BMI值（身體質量指數）大於等於37.5，或大於等於32.5且合併有高危險併發症者。根據定義，正常的BMI值應在22，超過23代表過重，超過27代表肥胖，超過35以上則是嚴重肥胖，超過40則屬於病態性肥胖。

台灣常見的減重手術項目為「胃袖狀切除手術（俗稱縮胃手術）」，以及胃繞道手術等，其目的都是為了減少腸胃道攝取食物的量以及養分吸收，不過手術都是「不可逆」。以縮胃手術為例，會切除約75%的胃，術後胃袋會如同一根香蕉，無法吃太多食物，達到長期減重的效果；但胃具有彈性，患者術後持續過量飲食，胃可能會再次撐大，需要再次手術。不過只要與營養師搭配，能大幅降低胃可能再度被撐大而須再度手術的副作用。

且根據台大醫院的研究，執行減重手術後的患者，體內的腸道菌叢會因為飲食型態的改變也隨之改變。研究發現，執行減重手術的患者，體內的腸泌素（GLP-1）明顯上升，而腸泌素上升，能改善血糖以及胰島素阻抗的現象，如果手術前為糖尿病患者，血糖數值會因為腸泌素的分泌增加，而獲得改善，逐漸走向正常，有機會養出「瘦瘦體質」。

台大醫院醫研部研究型主治醫師吳偉愷表示，減重在全球一直有著高度需求，近十年腸道菌的研究蓬勃，也發現到瘦子體內的菌叢與胖子截然不同，其中已經被證實的腸道菌「AKK菌」，就是大量存在於瘦子腸道中的一種細菌。AKK菌已被證實可以刺激人體分泌腸泌素（GLP-1），是近十年來的重大發現。

吳偉愷表示，雖然瘦子體內還有其他的細菌，但僅有AKK菌被證實與「瘦」有直接關係，其餘菌叢都尚未有明確研究指出其直接關係。而究竟瘦子是本身就存在AKK菌，還是因為體態瘦，腸道才會出現AKK菌？相關研究發現，是人體接觸到AKK菌後，菌種在腸道環境中落地生根，才使人體出現身材較瘦的結果。

地瓜膳食纖維含量豐富。（圖／123RF）
地瓜膳食纖維含量豐富。（圖／123RF）

吳偉愷表示，容易讓腸道接觸到AKK菌的食物，目前證據最為顯著的是植物性膳食纖維，如地瓜、蔬菜等，其餘也可能透過與特定的生物接觸而獲得。

不過，也因為該研究讓不少企業開始開發相關產品，如歐美國家已經將AKK菌作為產品上市販售。美國主要是販售「活的」AKK菌，大約吃三個月以上，讓菌株生根就有機會養出瘦瘦體質；歐洲販售的是「死的」AKK菌，需要長期食用，透過產品內的AKK菌刺激腸泌素，達到「瘦」的效果。

減重 併發症 高血壓

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養生保健／減重關鍵：少吃會讓身體發炎的食物

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