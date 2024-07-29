遇高溫恐失效 保存藥當心 按包裝外提醒收好

很多藥物碰到高溫都會變質、被破壞，患者要先細讀藥物包裝給的指示，妥善保存；示意圖。（圖／123RF）

「熱穹」(heat dome)罩頂，避暑避熱變成日常生活要務，許多人都懷疑，高溫 是否會對日常服用的藥物造成影響。專家證實，高溫的確會讓藥品變質、失去效力，因此建議大家要按藥物包裝外提醒的溫度妥善保存，出門旅遊時最好使用冷存袋。

藥物學博士珍妮佛‧布吉瓦(Jennifer Bourgeois)指出，許多藥物的化學結構，很容易受氣溫影響；尤其是高溫，會導致藥物的分子結構變質，藥力減損。

布吉瓦指出，大多數採錠劑的藥物在華氏68到77度(攝氏20到25度)之間藥效最好；偶爾最低溫 碰到華氏59度(攝氏15度)、最高溫86度(攝氏30度)還可以，最理想狀態便是保持在穩定的溫度。

紐約科技學院(New York Institute of Technology)藥理學副教授瑪麗亞‧皮諾(Maria Pino)指出，有些藥物如胰島素、抗生素、兒科懸浮液、用注射的生物製劑、青光眼眼藥水以及一些鼻藥噴劑，必須保存在較低溫，大約華氏35到46度(攝氏1.67到7.78度)之間。

藥劑學專家湯瑪斯‧蘇(Thomas So)指出，最容易受高溫影響而分解的藥物為：避孕藥、甲狀腺激素、艾筆牌腎上腺素注射筆(EpiPens)、抗生素懸浮液、硝化甘油舌下錠及噴劑、胰島素、治肥胖症藥物胰妥讚(Ozempic)及Wegovy、阿司匹靈、栓劑(suppositories)。

該如何保護藥物安全及藥效呢？專家們同意，首先便是閱讀並遵守藥品包裝外的保存指示。

此外要注意事項包括，別把藥物擱在露天艷陽下的汽車裡，胰島素及胰妥讚之類藥物裡的蛋白質碰到那種溫度，可能幾個小時就開始分解；建議用隔離包加低溫袋；搭機時藥物放在隨身行李箱，因為機上的託運行李區可沒有空調。