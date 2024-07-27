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運動不足傷身 三招養成規律習慣

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許多人不運動，常因為工作太累沒時間或懶得運動等，養成良好的運動習慣，有助降低疾病或癌症發生的風險；示意圖。（圖／123RF）
許多人不運動，常因為工作太累沒時間或懶得運動等，養成良好的運動習慣，有助降低疾病或癌症發生的風險；示意圖。（圖／123RF）

你有運動的習慣嗎？世界衛生組織指出，身體活動不足，已成為全球死亡率第四大危險因子，每年有6%的死亡率與不運動有關。聯安診所家醫科醫師陳采汎表示，許多人下班後只想躺著、太累了不想運動，或是歸因於工作太忙沒有時間，經常久坐久站，容易血液循環不佳，增加心血管疾病風險。養成良好的運動習慣，揮別「靜態生活」，可降低疾病、癌症發生風險，並改善慢性病症狀。

1.按照規畫 每周運動150分鐘

陳采汎分享，要養成規律運動，可從三個方向著手，建立對運動正確的認知與行動。

透過每天30分鐘的運動時間完成每周150分鐘運動所需，或拆成每天各2次15分鐘的運動，依體耐力可以負荷的訓練，實際累積運動總量。運動的場所可安排在居家環境，或附近，提高意願。另外，使用運動數據軟體或社交平台，記錄每一次運動的距離、速度、次數、重量等資料，也能獲得動力。

2.分享美好經驗 觀照感受

跳脫以往對於運動的成見，詢問內心真正的想法，是喜歡戶外還是室內活動？是否想嘗試新的運動？偏好獨自運動還是結伴運動？藉此確認適合自己的行動意願與方向。拋開擔心花費、抗拒受傷、害怕失敗、身體樣貌焦慮的負面情緒，多與家人朋友分享運動的美好經驗，有助於保持專注及熱忱。

3.我願意…建立內在動機

「規律運動的習慣能帶來各種健康益處，那我想獲得什麼好處呢？」透過自我探問，找到屬於自己的內在動機，例如體重下降、體態改變或是他人肯定等，從「我應該」、「我必須」的角度，轉換為「我願意」、「我想要」。

陳采汎以世界衛生組織提倡的建議為例，成年人每周應從事150分鐘以上的「中度身體活動」。所謂持續從事10分鐘以上運動後，略感疲累，呼吸及心跳較平常快，並稍微流汗。建議可健走、慢跑、登山、游泳、上下樓梯、有氧舞蹈、單車、跳繩、水中走路等，都是不錯的選擇。(元氣網)

癌症 心血管疾病

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