夏季外出 先擦防曬乳 再噴防蚊液

蚊蟲叮咬後皮膚搔癢，專家提醒，盡量避免過度抓癢，以免引發細菌感染；示意圖。（圖／123RF）

午後雷陣雨，許多地方積水易孳生蚊蟲。防疫 專家建議外出時，應使用防蚊液，有效預防蚊蟲叮咬。

不過，許多人搞不清楚是先擦防蚊液，還是先塗抹防曬乳液？台灣食藥署給的答案是先擦防曬乳液。

•防蚊液正確使用3要點

1.塗抹部位：有些產品是噴灑於衣物，有些則可塗抹於皮膚，但是並非所有部位都可以塗抹，使用前仍需確認使用注意事項等相關標示，若有傷口或過敏等肌膚須盡量避開，避免過度刺激皮膚造成不適。

2.維持防護時間：防蚊液產品需要注意塗抹後可維持的時間，以便進行補擦，如果防蚊液保護效力減弱，身邊仍有蚊子徘徊，則應遵循說明書／仿單的用量說明，適量補擦。

3.塗抹順序：如果需同時使用防曬與防蚊產品，建議「先擦防曬，間隔一段時間再使用防蚊產品」，且在塗抹前留意產品標示及注意事項。

塗抹之後，如有任何不適須立即停止使用並諮詢醫療人員。

•被蚊蟲叮咬 可適度冷敷

1.先以肥皂和乾淨的清水清洗傷口，減少感染風險，適度減緩搔癢。

2.適度冷敷，有助於消腫止癢。但必須盡量避免過度抓癢，以免引發其他的細菌性感染。

•2類蚊蟲藥膏 有效消腫

1.含抗組織胺藥品：主要緩解紅腫、搔癢不適的常見成分。

2.含類固醇藥品：主要以抗發炎來減少皮膚發癢，但需避免塗抹於有傷口處，以免增加感染的可能。

值得注意的是，若是嬰幼兒被叮咬後產生紅腫反應，持續惡化，或蚊蟲叮咬處不慎抓傷破皮或疼痛，應盡快就醫，諮詢醫師，避免引發蜂窩性組織炎。

（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=63594）