大暑熱到爆 高溫防曝曬 中醫師呼籲「養心」

22日是「大暑」，再加上颱風來臨前夕，體感溫度飆高。（本報資料照片）

22日是大暑，屬於夏季最後一個節氣，台灣康華中醫診所院長張家蓓表示，高溫 酷暑，一定要注意防曬、補水，熱過頭會導致各種身體損傷。

衛福部持續公布熱傷害就診統計人次數，7月截至21日止，總計894人次，已經超過去年7月總計887人次。張家蓓說，當人體無法通過正常的散熱機制調節體溫時，就會造成中暑、熱暈厥、熱痙攣。而患有慢性疾病的人，遇上高溫也可能使病情惡化，加重心血管的負擔。

張家蓓強調，夏天因汗水大量流失，若沒有及時補充水分，血液會變得濃稠，進而影響流動速度，也讓身體變得不舒服。從中醫的觀點來看，夏季容易心浮氣燥、天氣熱睡不好，養生必須「養心」，著重心血管的保健，進而改善心悸、失眠 、煩躁等症狀。

張家蓓說，平時應多喝水，避免身體處在缺水的狀態，尤其高溫更要補水，多攝取蔬菜水果，藉由維生素、礦物質維持體內電解質的平衡。夏天盛產的竹筍、玉米含有鎂，可減輕疲勞、平衡電解質、改善睡眠，不妨多吃。

從夏至到大暑，陽光充足，古人說三伏要曬背，能去濕氣、及早預防冬天的疾病。張家蓓提醒，避開上午10點至下午3點紫外線最強烈的時段，適度運動讓太陽曬曬背部，對心肺有很大的好處，因為人體重要穴位都集中在後背，曬背也是中醫推行的夏季養生方法之一。

今年大暑適逢颱風來臨前夕，天氣更加炎熱，張家蓓分享，可至市場多採買可存放的蓮藕、蓮子，有助於清熱生津。蓮葉、蓮子心則可烹煮成茶飲，有補氣養血的功效。

中醫師分享大暑養生

1.白天多喝水，可烹煮蓮葉、蓮子心，製成養生飲品。

2.多攝取蔬菜水果，補充維生素、礦物質，維持電解質的平衡。

3.避免長時間待在冷氣房，利用晨間或傍晚適度運動，促進血液循環。