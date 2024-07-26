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減重愈減愈重 敗在3大生活習慣

陳雨鑫
常見3大減重壞習慣：晚吃晚睡、吃過油蛋白質、用熱量概念亂替換飲食；示意圖。（圖／123RF）
常見3大減重壞習慣：晚吃晚睡、吃過油蛋白質、用熱量概念亂替換飲食；示意圖。（圖／123RF）

168斷食、低熱量減重、瘦瘦筆等減肥法全球盛行，但不少人開始減重後，常會有「愈減愈重」，或朋友也用同樣的減肥法為何自己就是瘦不下來？營養師表示，減重能否成功的關鍵，在於「生活習慣」是否正確。

據台灣國健署調查，台灣成人過重及肥胖率高達50.3%。一位因減重失利的肥胖男子曾向台北醫學大學附設醫院體重管理中心營養師李佩芬求助，他哀怨地說：「我整個月都在吃水煮餐，雞肉去皮，也多吃纖維，但體重完全沒有下降，調整食物熱量根本沒用。」一度想放棄減重這條路。仔細詢問該名男子的飲食時間，發現他幾乎都是消夜時間吃水煮餐，放假時更晚吃也更晚睡，甚至有一、兩次假日，忘了自己在減重吃了幾次油炸物。

李佩芬強調，減重沒辦法「一招打遍天下」，每一個人肥胖的原因不盡相同，有些人晚睡晚吃、有些人愛喝含糖飲、有些人愛吃油炸物等。她觀察減重門診的患者，前三大的減重壞習慣，分別為晚吃晚睡、吃過油蛋白質、用熱量概念隨意替換飲食。

1.晚吃晚睡 腹部有游泳圈

人類的新陳代謝時間大多固定，晚間11點後尚未入睡，人體的「瘦素」分泌會開始減少，增加壓力荷爾蒙的分泌，大腦會釋放出「我好餓」的訊號，身體對食物的需求量大增，胰島素阻抗會使血糖浮動，此時吸收到的熱量變成脂肪後，容易囤積在腹部及臀部。李佩芬說，如果觀察一個人，腹部有明顯的游泳圈，可高度懷疑是「晚睡族」。

改善「晚睡」這件事，為減重帶來的效果驚人。李佩芬說，曾有位50多歲開餐廳的老闆娘，每天都沒有按時吃晚餐，得等到關店回到家才吃晚餐，通常已是晚上10點多，入睡時大多已是凌晨1點到2點，經建議後，老闆娘改在晚間5點到6點間抽空吃飯，並調整12點以前入睡，才短短兩周，她的體脂肪就少了3.5公斤，且肌肉量上升。

2.吃過油蛋白質 減重卡關

坊間鼓吹增肌減脂就得多吃肉補充蛋白質，但往往都會挑到「過油的蛋白質」，如牛腩或是帶皮雞肉等，也有些人喜歡吃水煮蛋，李佩芬說，水煮蛋的脂肪量，約占整顆蛋的60%，最大宗的油脂來源為蛋黃，還有人為了攝取蛋白質，天天喝一杯拿鐵，牛奶的油脂量也很高。先前有一位35歲的女性，戒掉拿鐵後，兩周也掉了1.4公斤的脂肪。

3.用熱量概念 亂替換飲食

常有民眾會「亂替換飲食」，因為中午喝了一杯珍奶，或下午吃了一塊蛋糕，晚餐就不吃澱粉只吃菜，以為中午攝取過多的熱量，晚上可以用減少澱粉替代。李佩芬說，每一餐都應攝取足夠的營養素，如果中午多吃了一塊蛋糕，晚餐還是要吃澱粉，但應減少攝取「油質」食物，建議晚餐可改為低脂餐，但纖維則須提高。

自我檢視表格 資料來源／李佩芬
自我檢視表格 資料來源／李佩芬

李佩芬說，民眾若在減重的路上卡關，建議可以先自我檢測，是否有錯誤的飲食或生活習慣，也建議可以尋求營養師協助，讓減重可事半功倍，增加減重路上的信心及成功率。

減重 檢測 牛奶

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