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國際期刊研究：多讀書可延年益壽

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研究指出，年輕時多讀點書，可以降低死亡風險，當個讀書人，除了可改變面相也能更長壽；示意圖。（圖／123RF）
研究指出，年輕時多讀點書，可以降低死亡風險，當個讀書人，除了可改變面相也能更長壽；示意圖。（圖／123RF）

古人云：「一日不讀書，言語乏味，三日不讀書，面目可憎」，讀書除了面相改變，也能影響壽命。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，國際期刊研究報告指出，「多讀點書者」其個人死亡風險降低，也就是說想活久一點書就多讀一點。

多讀點書可降低死亡風險

科學家認為，研究表示，父母多讀點書，對兒童死亡率會有影響。母親多受教育：每多接受一年教育，其5歲以下兒童的死亡率就會降低3.0%。父親多受教育：每多讀一年的書，其5歲以下兒童死亡率也會降低1.6%。

而國際期刊「柳葉刀」研究報告也指出，多讀點書者，其個人死亡風險降低可達34.3%。讀書年限越長，死亡率降低越顯著：

讀書年限只有6年：（小學水準）的死亡率降低，只有下降13.1%。

讀書年限再提升12年：（中學水準）的死亡率降低，下降了24.5%。

讀書年限續提高18年：（大學/研究生水準）的死亡率降低，降低可達到34.3%。

研究人員表示，這一發現意味著在18年高等的教育中，如果每年持續有在接受教育，個體如果每多受一年教育，其死亡風險平均降低1.9%。

老年人讀書也可降低死亡風險

與此同時，研究人員觀察到不同年齡差異（18至49歲、50至59歲、60至69歲和70歲及以上），他們各自死亡風險，都具有影響的：

18至49歲的年輕人：每多受一年教育，死亡風險平均可降低2.9%。

70歲及以上的老年人：每多受一年教育，其死亡風險平均僅降低0.8。

根據以上的研究數據分析，黃軒建議「年輕人（18至49歲），趁年輕多讀點書」，這個是非常重要的，可望降低死亡風險。報告

這些研究強調了「教育能提高預期壽命的重要性」，教育對於改善健康狀況和延長壽命的積極作用，即使是老年人，也可以從教育中獲益，降低其死亡風險。為了自己的生命、為了子女未來的生命，你要不要趁年輕時多讀一點書呢？想活久一點就從現在開始當讀書人，除了可改變面相也能讓你更長壽。

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