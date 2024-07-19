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一年一度冬病夏治好時機 19日起一連40天內可做三伏貼

記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市常春醫院中醫師高鈞亮為患者敷貼「三伏貼」。（常春醫院提供）
彰化縣員林市常春醫院中醫師高鈞亮為患者敷貼「三伏貼」。（常春醫院提供）

中醫主張「冬病夏治」，炎炎夏日正是調理身體的好時機，7月19日起一連3至4次，每次間隔10天進行「三伏貼」，在背部相關穴位敷貼溫熱中藥材製成的藥膏，有機會改善呼吸道疾病、過敏性鼻炎等陳年痼疾。

影片來源：聯合新聞網

台灣員林市常春醫院中醫師高鈞亮說，冬病夏治是在一年之中陽氣最旺盛的時段，使用細辛、甘遂、白芥子、生薑等溫熱性藥材製成藥粉或藥膏，敷貼在背部很多的俞（讀音「書」）穴，藉由溫熱讓藥效進入身體臟器，秋冬時就有較俱足的陽氣應付過敏等病症，因此三伏貼具有冬病夏治的概念，古稱「天灸法」。

三伏日從每年夏至後第三個庚日起，今年算出大在7月19日前後，主要是圍繞著肺俞、脾俞、腎俞等背部俞穴，搭配風門穴、膏肓穴、大椎穴、定喘穴等常見治療咳嗽感冒呼吸道穴位，以每10日為一次敷貼治療，療程3至4次，每次敷貼4至6小時。

張惟凱建議，三伏貼敷貼後皮膚、毛細孔張開，撕掉敷貼後的1小時後再洗澡，以免濕氣、寒氣容易進入身體對療程沒幫助，也要避免飲用冷水、冰品、生冷食物才不會讓療效大打折扣。

常春醫院中醫師張惟凱說，三伏貼的藥性溫和，目前很常運用在過敏性鼻炎等症狀，醫學實證連續貼三年，八成患者可獲得改善控制，常見的適用症狀還有腹瀉等腸胃道過敏症狀及手腳冰冷、反覆性感冒。

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