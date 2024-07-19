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夏天「粉刺、痘痘」大爆發 中西醫合療還你好膚質

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

隨著夏季來臨，高溫潮濕的氣候讓不少人深受粉刺、痘痘困擾，這些煩人的肌膚問題，不僅影響外貌，還會讓人感到不自信，究竟該如何做才能擁有光滑無瑕的肌膚？黃瑋薇中醫師指出，粉刺、痘痘可以透過中醫食補調理內在環境，搭配外在醫學美容護膚，由內而外的改善粉刺、痘痘等肌膚問題。

3道中醫食補料理 調理內在環境

粉刺和痘痘的出現通常與人體的內在體質密切相關，因此可透過食補調理內在環境，減少皮膚問題。中藥行第三代經營人許書嫚指出，以中醫角度來看，體內多餘的「熱」會導致出油量增加、皮脂分泌過多，形成粉刺；「熱」也會誘發毛囊的發炎反應，使粉刺變成紅腫的痘痘。熬夜、睡不好、壓力大、排便不順、賀爾蒙波動等都會產生「熱」。所以體內濕熱、肝火旺盛、脾胃不和等問題，往往是粉刺和痘痘的主要根源。

如何透過日常生活中常見的中醫食補料理，有效調理內在體質？許書嫚建議以下三道常見且易取得的中醫食補料理：

1.四神湯

四神湯具有健脾祛濕、清熱解毒的作用。芡實有降火氣、調節生理機能的功效。薏仁能夠消炎、去濕，對於濕熱體質引起的粉刺有良好效果。

2.黃豆芽湯

黃豆芽和綠豆芽都有清熱解毒、消腫利尿的作用，能夠幫助排除體內毒素，減少痘痘的產生。

3.菊花養顏茶

菊花可清熱解毒，蒲公英能幫助退火消炎，玫瑰花含有豐富的維生素，甘草抗發炎、調和諸藥，適合因體內毒素堆積引起的痘痘。

除了內在調理之外，搭配外在科學護膚更可直接針對粉刺、痘痘達到改善。黃瑋薇說明，夏季氣溫高、濕度大，皮膚容易因為高溫刺激皮脂腺分泌，產生過多的油脂，混和汗液中的鹽分和其他物質刺激皮膚，進一步堵塞毛孔。此時，高溫和濕度為細菌繁殖提供了良好的環境，痤瘡桿菌在這種情況下更容易活躍，引發炎症性痘痘。

黃瑋薇進一步表示，想要改善粉刺、痘痘，除了日常保持皮膚清潔、選擇適合自己膚質的保養品之外，針對已經形成的粉刺、痘痘，可透過化學剝離技術，如酸類煥膚、水飛梭等，深層清潔且去除老化角質，疏通毛孔，減少粉刺和痘痘的生成。以及透過光療治療，如皮秒雷射、淨膚雷射、脈衝光等，以特定波長的光療促進代謝，刺激膠原蛋白增生，達到改善痘疤、粗大毛孔、細紋等問題，進而讓肌膚更為細緻透亮，減少炎症，也能針對發炎過後的色素沉澱或凹疤達到改善。另外，值得注意的是，許多人會有外油內乾的問題，這部分的人則可以加強肌膚保水度，除了勤勞擦保養品外，更是可以透過水光保養，將保養成分牢牢鎖進肌膚。

在夏季容易產生皮膚問題的時節，中醫食補與現代醫學美容的結合，通過內在調理與外在護理並重，改善粉刺和痘痘的問題。黃瑋薇也建議，除了食補和護膚建議，保持良好的生活習慣同樣重要，規律作息、適當運動、減少壓力，都能幫助維持內分泌平衡，從而減少皮膚問題的發生。

【本文授權轉載自健康醫療網

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