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眼瞼埋黃金增重1.2克 婦人改善乾眼症

游振昇
黃金密度高、體積小，適合做為這次幫助眼皮閉合與張開的醫材。（圖／光田綜合醫院提供）
黃金密度高、體積小，適合做為這次幫助眼皮閉合與張開的醫材。（圖／光田綜合醫院提供）

一名67歲王姓婦人右眼睛乾澀、發癢，被眼科診斷出是「乾眼症」，她眼皮長久無法完全閉合致乾眼症外，也會因眼睛無法保留足夠淚液，導致角膜潰瘍；整型外科醫師在她眼瞼埋入黃金增加眼皮重量，幫助眼皮閉合，她右眼能完全緊閉後，已改善原有的乾眼症。

王姓婦人乾眼症主要原因，是因為10多年前的外傷，導致右眼無法完全閉合，為解決根本病因，她到台灣台中光田綜合醫院整形外科求診；整形外科吳文宏主任詳細檢查後，確認眼皮閉合不全，主要是因顏面神經第二分支受損。

吳文宏主任說明，眼睛閉合不全是眼輪匝肌無力收縮。如果眼皮自己沒有力量闔上，就必須借助外界力量幫助閉合眼皮。

吳文宏決定在王婦眼瞼內，埋入黃金增加眼皮重量，此手術可增加眼瞼的重量，使其在重力作用下自然下垂，從而幫助眼皮閉合；王婦右眼能完全緊閉後，改善原有的乾眼症，也能保護角膜，避免眼角膜乾燥而潰瘍。

手術以「黃金」作為治療材料，因為黃金具有穩定的化學特性，不會與其他元素組成化合物，不易生鏽、腐壞。也因為黃金的穩定性，常被用於裝設金牙，加入保養品或其他生醫材料中。

此次治療選用黃金縫掛在提眼肌膜上，因黃金密度高、體積小，適合作為醫材；相較下，鈦金屬雖也常作為醫材，但因鈦金屬體積稍大，植入眼皮長期易外露，無法達到良好的閉合成效。

吳文宏表示，植入黃金量會視病情輕重而定，手術前，已在婦人眼皮上嘗試黏貼過不同重量的黃金，最終在1.2克時，最能使她的右眼完全閉合和自然張開。決定好重量外，黃金形狀、大小也都按婦人的眼型進行客製化，確保術後能使上眼皮自然閉合。手術後復原成果令人滿意，她的乾眼症獲得顯著改善，再也不擔心角膜因乾澀而潰瘍。

眼皮閉合不全有多種狀況，需根據患者不同情況選用適合的治療方式；王婦是因為顏面神經第二分支受損，導致眼皮閉合不全。若患者本身上眼皮閉合不全，且伴有眼皮凹陷，就須採用「奈米脂肪移植術」，增加體積矯治上眼皮凹陷，並加重重量幫助閉合。

脂肪存活率約在50%上下，其中以奈米脂肪技術的存活率最高，進行奈米脂肪移植術需植入1.8到3克脂肪，才能自然的填補凹陷；吳文宏說，每個病例的治療方法都需量身定製，達到最佳的治療效果，確保患者在功能和美觀上都能得到改善。

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏說明，眼睛閉合不全是眼輪匝肌無力收縮。（圖／光田綜...
光田綜合醫院整形外科主任吳文宏說明，眼睛閉合不全是眼輪匝肌無力收縮。（圖／光田綜合醫院提供）
婦人眼皮長久無法完全閉合有乾眼症外，也因眼睛無法保留足夠淚液，導致角膜潰傷，更嚴...
婦人眼皮長久無法完全閉合有乾眼症外，也因眼睛無法保留足夠淚液，導致角膜潰傷，更嚴重者甚至有失明風險，手術後復原成果佳，乾眼症獲得顯著改善。（圖／光田綜合醫院提供）

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