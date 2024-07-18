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純飲橄欖油 保養不成反傷身

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每天食用超過半湯匙橄欖油，有助於降低死於心臟病的機率；示意圖。（圖／123RF）
每天食用超過半湯匙橄欖油，有助於降低死於心臟病的機率；示意圖。（圖／123RF）

每個人的飲食中都需要脂肪，完全無脂肪的飲食並不健康。其中，許多專家認為，最好的選擇之一是特級初榨橄欖油，它是加工最少且最健康的橄欖油形式。但這並不意味應該大量攝取橄欖油，甚至透過純飲來取得橄欖油好處。

橄欖油富含抗發炎多酚和其他抗氧化劑，有助於降低心臟病的風險。根據2022年的研究指出，每天食用超過半湯匙橄欖油的人死於心臟病的機率，比很少或從不食用橄欖油的人低19%。研究還表明，它可以改善肥胖、高血壓和糖尿病等心血管危險因素，同時改善認知功能。

此外，2011年的研究也表明，經常食用橄欖油可能會降低乳癌或消化系統癌症的風險。然而，這並不意味應該大量攝取橄欖油，甚至透過純飲來取得橄欖油好處。

●直接喝橄欖油有何壞處？

根據美國農業部USDA資料庫，每湯匙（約15克）橄欖油約含有132卡路里，喝一杯橄欖油通常包含三湯匙。換言之，你可能每天額外攝取396卡的熱量。

專家建議，如果你想減肥或保持體重，最好避免喝橄欖油。另外，你可能不會從這些卡路里中得到任何樂趣，因為橄欖油並不以其令人愛不釋手的味道而聞名。

值得注意的是，這些額外的卡路里不會讓你吃飽。比起喝下100卡路里的橄欖油，專家更推薦直接攝取100卡路里的全食物脂肪，像是酪梨或者是堅果醬，這兩種食物除了纖維和其他營養素外，還提供健康的脂肪。

另一個喝橄欖油潛在缺點是，橄欖油可能會「潤滑腸道」，特別是對於胃部敏感的人而言，飲用它可能會出現稀便和其他令人不快的消化症狀。

因此專家建議，別直接喝橄欖油，而是要在一天中分散攝取量，並且用它來替代飽和脂肪含量較高的脂肪和油，同時確保它不會增加每日的卡路里總數。

心臟病 癌症 高血壓

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