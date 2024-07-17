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這5類才藝課傷眼 一年內近視度數增逾50度機率近2倍

記者賴昀岫／台北即時報導
若長時間近距離用眼，且缺乏適當休息，將增加近視的風險。示意圖，（本報資料照片）
若長時間近距離用眼，且缺乏適當休息，將增加近視的風險。示意圖，（本報資料照片）

暑假期間，許多家長會替孩子安排才藝課程，而3C使用的時間也可能比學期中還要長，台灣衛福部提醒，畫圖、書法、珠心算、小提琴、鋼琴等近距離才藝課程，或每周練習時間超過4小時，則有1.59倍的機率，在1年內近視度數增加超過50度；每周日照時間超過200分鐘，則可以減少49%學童罹患近視的機率。

衛福部國民健康署指出，嬰幼兒出生時，眼睛具有200至300度的生理性遠視，可幫助抵禦近視的發生，一但長時間近距離用眼過度，過快消耗遠視儲備量，就可能提早進入近視危險期，隨著時代變遷及學習型態的轉變，加上正逢暑假期間，兒童使用智慧型手機、平板電腦等3C產品的時間大幅增加，若長時間近距離用眼，且缺乏適當休息，將增加近視的風險。

國健署2017年度「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，幼兒園大班近視率 (近視≧50度)為9%，小一學童上升至19.8%，小六學童更攀升至70.6%，署長吳昭軍提醒家長，應及早建立孩子正確的用眼習慣，遵守「3010120」護眼原則，用眼30分鐘休息10分鐘，每日戶外活動2至3小時以上，以減少近視的危害。

國健署2013年國小低年級學童視力保健介入計畫結果發現，每周從事戶外活動達11小時，1年平均可減少55%的近視發生機率，及減少12 度的近視度數增加；每周日照時間超過200分鐘，則可以減少49%學童罹患近視的機率。

報告指出，不論有無近視，學童如果參加畫圖、書法、珠心算、小提琴、鋼琴等近距離才藝課程，如或每周練習時間超過4 小時，有1.59 倍的機率在1年內近視度數增加超過50度，顯示戶外活動是近視的保護因子，而長時間近距離用眼，則是造成近視或近視度數增加的危險因子。

吳昭軍說，陽光中的自然光線會增加視網膜多巴胺分泌的量，進而抑制眼軸伸長，戶外遠距離的視野，可以促進眼球肌肉放鬆和眼睛屈光度的調整，進而減緩長時間近距離用眼帶來的負面影響，家長鼓勵孩子暑期多從事戶外活動的同時，應注意避免熱傷害的情況下參加戶外活動，更要記得每年至少1至2次，定期帶孩子檢查視力，掌握遠視儲備量。

針對熱傷害統計，今年7月1日至16日已有677人次熱傷害就診統計，去年7月則總計887人次；統計熱傷害定義，包括熱及光影響和過熱，前者為中暑、熱暈厥、熱痙攣、缺水性中熱衰竭、鹽份缺乏所致的中熱衰竭、中熱衰竭、暫時性熱疲勞、熱水腫、其他特定的熱影響、熱及光影響；後者包括氣候過熱所致之意外事故、人為因素過熱所致意外事故、過熱所致的意外事故。

書法 智慧型手機

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