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挑選蓮藕有訣竅 糖尿病不宜多吃

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蓮藕富含蛋白質、膳食纖維及多種維生素與礦物質等，烹飪前可將蓮藕泡水阻隔空氣，或先行汆燙去除多酚類物質，避免氧化變黑。（圖／123RF）
蓮藕富含蛋白質、膳食纖維及多種維生素與礦物質等，烹飪前可將蓮藕泡水阻隔空氣，或先行汆燙去除多酚類物質，避免氧化變黑。（圖／123RF）

七、八月是蓮花盛開的季節，也是蓮藕產季。蓮藕為蓮花的地下莖，富含蛋白質、膳食纖維及多種維生素與礦物質等營養。不過，適合食用的蓮藕該如何挑選？

蓮藕的營養成分包含維生素B、維生素C、蛋白質、荷葉鹼、鉀、鐵、鎂、鈣、鈉、錳、銅及膳食纖維、丹寧酸等。在根莖類食物中，蓮藕是含鐵量相對較高的，膳食纖維則是米飯的4倍。值得注意的是，蓮藕含鉀量很高，所以糖尿病患、須限鉀的腎臟病患，不宜多吃。

蓮藕的口感及食用方法與品種及成熟度有關。為了能吃到肥大多汁且甜脆的蓮藕，因此大多選擇少開花或不開花，或是開花後少結果或不結果的蓮花品種，像是「菜蓮」在蓮花凋謝後，蓮子結實數少，但地下根莖肥大，口感爽脆適合涼拌。

若是用來取蓮子用的品種，它們的蓮藕多半重量輕、細小且硬，肉質帶灰色，不適合鮮食，在取完蓮子後多加工做成藕粉。

挑選蓮藕時有3步驟可遵循，包括選擇藕節粗長並堅實、外觀呈黃褐色且表皮光滑，以及莖上的空孔大者，蓮藕的品質較佳。烹飪前可將蓮藕泡水阻隔空氣，或先行汆燙去除多酚類物質，有助避免氧化變黑。

在保存方面，帶土的蓮藕用報紙包好後，可放冰箱冷藏一周，未帶土的則可存放三天，也可削皮切片後汆燙，冷凍可存放一個月。若蓮藕已水洗，最好立即食用。

蓮藕清洗時用毛刷輕刷，可削皮，最好是先整節藕洗完，再切節取段，因為蓮藕削皮或切開後如果不立即泡水，切口容易氧化變黑。外皮如果有果斑，代表不夠新鮮，洞內發黑或有泥土的較不佳。

蓮花除了蓮藕之外，蓮葉、蓮蓬、蓮子，每一部分幾乎都可以食用或作為藥用。

•蓮葉：含維生素C及荷葉鹼（NelUmbine）。陰乾的荷葉有散瘀血、防豆瘡的效用。

•蓮子：含維生素C、蛋白質、醣類、銅、錳等礦物質及荷葉鹼，是一種營養價值很高的食品，可強精氣、厚腸胃及除寒熱等功用。

•蓮蓬、蓮心：具清心、止血及降火等功能，一般供入藥用。

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