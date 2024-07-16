老年人常見口乾症狀 醫師教10招預防

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老化比率逐年上升，人口快速老化影響疾病結構。在口腔健康方面，人口結構變化導致迫切需要從傳統的「痊癒性治療」轉向「支持性醫療」，其重點是恢復老年患者的口腔功能。

口乾患者不少見 找出病因對症治

台灣台北市立聯合醫院和平婦幼院區口腔醫學科主治醫師許玲欣表示，自訴口乾的老年患者在牙科門診並不少見，口乾所引起的症狀，皆會導致生活品質降低，引起口乾的可能原因包括：

1.老化、糖尿病控制不佳、自體免疫疾病，例如乾燥症、系統性紅斑狼瘡、類風濕性關節 炎、硬皮症、移植體抗宿主疾病。

2.細菌感染，例如金黃色葡萄球菌、化膿性鏈球菌、大腸桿菌。

3.唾液結石、唾液腺損傷、病毒感染，例如副黏病毒、鉅細胞病毒、HIV、嗜肝病毒。

4.頭頸部放射治療、藥物的副作用、過度利尿，例如糖尿病、尿崩症、腎性糖尿病、利尿劑、腎衰竭、尿液濃縮能力喪失。

5.唾液腺發育不全、周邊神經損傷、營養缺乏、飲食失調，例如厭食症、貪食症。

6.脫水、口腔感覺障礙、吸食菸草和大麻 、常飲酒或攝取咖啡 因、液體攝取量減少、經由皮膚、消化道失水，例如發燒、出汗過多、嘔吐、腹瀉）；用口呼吸，例如非用鼻呼吸。

7.心因因素、精神疾病，例如厭食症、憂鬱症、精神分裂症、焦慮症、慢性或神經性疼痛。

控制口乾 10種方式預防症狀

許玲欣指出，口乾症的治療是以內科為主；在牙科照護則是改善症狀支持性醫療。用於控制口乾的局部預防措施，有以下幾種方式：

1.每天用含氟牙膏刷牙至少兩次，並使用牙線，睡前使用含氟漱口水。

2.經常喝水或無糖飲料，確保充足的水分。飯後用水漱口，床邊放水壺。

3.避免吃太鹹或太甜的食物。小口慢慢地吃，也避免吃乾燥或硬脆的食物。

4.僅在用餐時攝取飲食中的糖分。

5.依照醫療保健專業人員的建議使用口腔護理產品。

6.咀嚼蔬菜水果，刺激唾液分泌；也可在飯後咀嚼無糖口香糖。

7.避免炎熱乾燥的環境，考慮在臥室使用濕度調節器。

8.晚上取下活動假牙，放入杯中浸泡清潔。

9.應避免菸草製品、咖啡因、辛辣食物和酒精，因為它們會導致口腔更乾燥。

10.使用潤唇膏塗抹乾燥乾裂的嘴唇。

11.刷或刮舌頭以去除苔屑。

12.至少定期每三個月進行一次牙科檢查，並進行專業潔牙以及全口塗氟。

13.對於配戴時感覺鬆或不穩的活動假牙，建議可使用義齒黏著劑來改善。

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