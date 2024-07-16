產後胸部變小、下垂 和餵母乳無關

胸部下垂成因不同，醫師指出如果怕胸部變小下垂，有沒有餵母乳其實都一樣；示意圖。（圖／123RF）

台灣1名32歲的蔣小姐盼望懷孕許久，好不容易誕下女兒，為了給孩子更多的愛，不只親餵母乳，還請了育嬰假在家專心照顧寶寶。

蔣小姐哺乳半年之後，發現自己的上胸幾乎消失，下胸緣及乳頭位置也不比從前堅挺，這讓蔣小姐心情沮喪，也很沒自信，婚前的比基尼根本不敢拿出來穿，想藉由隆乳手術找回自信，卻因為資料太多而遲遲無法下定決心。台灣知名整形外科醫師楊菘宇表示，只要先確定是真性下垂還是假性下垂，並參考個人不同的體質與需求，就能找到最適合自己的隆乳方式。

荷爾蒙變化 產後乳腺萎縮

懷孕期間胸部罩杯明顯升級，主要是因為懷孕過程荷爾蒙的變化，導致乳腺增生並變得肥厚，無論是否餵母乳，產後乳腺都會經歷萎縮過程。楊菘宇醫師進一步解釋，有些媽媽沒有餵母乳的打算，通常會打退奶針，會導致乳腺萎縮，使胸部變小；而餵母乳的過程，乳腺會反覆經歷脹奶和排空的過程，最終乳腺萎縮和胸部皮膚鬆弛，導致胸部下垂。因此，產後胸部的變化主要受到乳腺本身的影響。

胸部下垂可分為真性下垂和假性下垂，主要關鍵為乳頭位置。楊菘宇醫師說明，假性下垂是由於乳腺變薄萎縮，胸部上部顯得空空的，但乳頭依然朝前，這種情況通常可以通過隆乳手術來置放假體填充，恢復挺拔外觀。

而真性下垂則是因為乳腺組織消失、韌帶鬆弛，導致乳頭下垂指向地面，這種情況則需要進行提乳手術，通過提升乳暈周圍的組織和韌帶，使乳頭回到水平位置。對於胸部大小不滿意的患者，提乳手術可以結合隆乳手術一起進行。

在選擇隆乳手術時，可以考慮自體脂肪隆乳或假體隆乳。自體脂肪隆乳是使用自身的脂肪進行填充，因此需要本身有足夠的脂肪供應，因此身材過瘦的人會在取材時遇到關卡。而脂肪移植的過程中，部分脂肪會被身體吸收，因此效果可能需要多次手術才能達到理想狀態。

選隆乳材質 先考慮優缺點

楊菘宇醫師指出，自體脂肪隆乳的優點是觸感自然，不容易引起身體的排異反應，但過程也相對繁瑣。

至於使用假體隆乳方面，分別可使用鹽水袋或矽膠假體來進行填充。鹽水袋的外殼較薄，容易破損，且不如想像中的柔軟；而矽膠假體的密度更接近真實胸部組織，破損後矽膠也不會流散，較為安全。

停餵母乳半年後 再動手術

楊菘宇醫師提醒，隆乳手術最讓人擔心的不外乎是感染與莢膜攣縮。降低感染與手術室是否為無菌空間及傷口照護有關，而莢膜攣縮是身體對於外來物的自然反應，假體的表面分為光滑面和粗糙面，光滑面產生莢膜攣縮的機率較高，可能導致胸部變硬，因此需要在術後勤加按摩，降低莢膜攣縮產生，而粗糙面出現這種情況的機率較低，但也需要適時按摩。

隆乳手術通常會建議在停止哺餵母乳後的3到6個月進行，此時乳腺萎縮已經穩定。一旦進行手術，表面傷口會在1、2周內癒合，但假體的周圍組織需要更長時間來適應和變化。隆乳後想再次懷孕並哺乳的媽媽們會擔心術後是否會影響哺乳？楊菘宇醫師強調，由於隆乳手術不會破壞乳腺及乳管，所以對哺乳功能不會產生影響。

產後胸部萎縮下垂是常見問題，但通過正確的修復方式，可以幫助媽媽們重拾自信。楊松宇醫師提醒，無論是提乳手術還是隆乳手術，都須依照自身狀況來選擇最合適的方法，並選擇值得信賴的專科醫師，在術前也一定要反覆討論，確認彼此的認知一致，才能達到完美的術後效果。

(本文由NOW健康提供)