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4種方法 6類食物 有助排毒

記者黃妙雲
優格富含維生素A、E、B和葉酸、菸鹼酸，可預防血管阻塞。（ 圖╱123RF）
優格富含維生素A、E、B和葉酸、菸鹼酸，可預防血管阻塞。（ 圖╱123RF）

現代人很容易攝取到高油、高糖、高鹽的飲食，也容易接觸到加工食物，不知不覺就吃下一些有毒物質。營養師劉怡里建議，應適當的幫助身體解毒，提高抗氧化、抗發炎能力，也推薦6大類可以解毒的食物。

4大身體排毒好方法

1.增加水分攝取，也可以攝取無糖茶飲，提高多酚類的抗氧化營養。

2.注意每天是否吃到6大類食物，多選擇原型未加工、高纖低GI的食材，並且使用清淡的方式烹調。

3.注意食物中毒問題，不熟的餐廳場所建議不吃生食，用餐前洗淨雙手，使用公筷母匙。

4.家中貯存食物要小心，夏季天氣熱，烹飪後的食材，建議1小時內冷藏或是冷凍存放，定期清理冰箱，降低食物微生物的感染。

6大類解毒食物

1.乳品類：牛奶、無糖優格

推薦原因：

*富含維生素A、E、B和葉酸、菸鹼酸

*可預防血管阻塞

*降低血管性硬化失智症

紫地瓜。（圖／台灣農委會提供）
紫地瓜。（圖／台灣農委會提供）

2.全穀雜糧類：紫地瓜、糙薏仁

推薦原因：

*富含膳食纖維、花青素、葉酸、維生素B群

*能避免大腦發炎

秋刀魚。（本報資料照片）
秋刀魚。（本報資料照片）

3.豆魚蛋肉類：秋刀魚、蛋黃

推薦原因：

*含有DHA，有助大腦活化，其中EPA可以降低身體

*發炎反應，提高抗氧化能力

*可預防失智

地瓜葉（本報資料照片）
地瓜葉（本報資料照片）

4.蔬菜類：地瓜葉、青江菜

推薦原因：

*富含維生素B1、B2、E、葉酸

*可幫助醣類運用

*協助大腦正常運作

草莓。（本報資料照片）
草莓。（本報資料照片）

5.水果類：草莓、桑葚

推薦原因：

*莓果中的植化素有高含量的花青素、類黃酮等抗氧化劑

*可降低及修復大腦受到自由基的攻擊

酪梨。（本報資料照片）
酪梨。（本報資料照片）

6.油脂堅果種子類：苦茶油、酪梨

推薦原因：

*富含單元不飽和脂肪酸、維生素E

*可降低壞膽固醇、維持好膽固醇

牛奶

上一則

炎夏不必戒甜 低GI水果有助控糖

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