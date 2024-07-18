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耳朵悶悶的 竟因胃食道逆流 正確用餐很重要

賴昀岫
有些胃食道逆流的患者，症狀會是耳朵受影響。示意圖，（記者鄒尚謙／攝影）
有些胃食道逆流的患者，症狀會是耳朵受影響。示意圖，（記者鄒尚謙／攝影）

一名20多歲民眾平常三餐時間不正常，又以外食為多，某天因為耳朵悶悶不舒服，懷疑可能是中耳炎，但在台灣耳鼻喉科診所檢查狀況正常，觀察一天仍未改善，到醫院進一步檢查，聽力等指標也都正常，後來才確診是胃食道逆流所致，經過耳滴劑藥物治療後改善；營養師建議，有胃食道逆流病史的民眾，可選擇「養胃」的山藥或高麗菜，但處於疼痛期時，則要避免。

台灣書田診所營養師李婉萍說，胃酸不是吃東西才會有，到了該吃東西時卻沒有進食，胃酸就會影響到脆弱的胃壁黏膜，有些人因為吃太多會不舒服，可依個人生活型態跟狀況調整，但不要暴食，定時最重要，少少的保久乳、茶葉蛋、地瓜等都可以，但不能夠不吃。

疼痛期 可吃麵條、絲瓜

如將胃食道逆流分為疼痛期、恢復期和預防期來看，李婉萍說，高麗菜等十字花科蔬菜中的寡糖是好的物質，但在胃酸很多或容易脹氣的時候，反而可能容易脹氣不舒服；山藥、地瓜等澱粉來源，也都容易刺激胃酸分泌；鮭魚、秋刀魚等油脂相對高的蛋白質來源，同樣會比較刺激，「不是護胃的東西都是吃到底」。

針對「疼痛期」的民眾，李婉萍建議，可選擇白飯、白麵條，軟爛的小白菜、絲瓜、冬瓜等蔬菜，蛋白質可選擇「瘦一點」的魚類，如鱸魚、黃魚等。

恢復期 避免炒飯、燴飯

「恢復期」可以開始選擇軟飯、乾飯、稀飯等，並可先吃蒸蛋等蛋白質，並避免炒飯、燴飯等較油膩的飯類，蔬菜基本上沒有限制，不過還是建議少量進食，確認身體可適應再加量。

預防期 注意用餐順序

「預防期」的原則就是健康飲食，李婉萍表示，紅藜麥、糙米、五穀米等高纖維的澱粉，或者被認為是養胃聖品的「山藥」等，有助降低後續胃食道逆流的發生，青菜則建議多攝取，同時也要謹記蛋白質、蔬菜、全穀雜糧類的進食順序，如果要喝湯，建議喝完10分鐘再吃正餐，避免邊喝水或湯邊吃飯，容易影響消化。

針對已出現胃食道逆流的患者，要預防再復發的話，營養師林恩如建議，用餐順序為蛋白質、蔬菜、全穀雜糧類，豆魚蛋肉類等蛋白質，可以增加下食道括約肌壓力、預防胃食道逆流；增加蔬菜可以增加消化速度，讓胃裡的食物排空，避免堆積在胃裡導致逆流；最後在攝取全穀雜糧，如地瓜、糙米等高纖食物，都是不錯的選擇。

林恩如說，在便利商店購買餐點的話，雞胸肉、茶葉蛋等，都是可選擇的蛋白質；全穀雜糧類可以考慮地瓜、馬鈴薯、玉米等；三角飯糰屬於精緻白米飯，要再另外搭配蛋白質。

營養師提醒，胃食道逆流患者不建議攝取甜食，以及含咖啡因的食物或飲品。（記者賴昀岫...
營養師提醒，胃食道逆流患者不建議攝取甜食，以及含咖啡因的食物或飲品。（記者賴昀岫／攝影）

胃食道逆流患者不建議攝取甜食，林恩如指出，這會導致括約肌壓力下降、引起胃食道逆流，連含咖啡因的食物或飲料也建議避免，如果還是希望白開水中有點味道，則可以選擇不含咖啡因的茶、水果茶、麥茶等，避免刺激性的飲料。

不少民眾有吃宵夜的習慣，林恩如表示，胃消化食物需要時間，平躺就容易讓胃裡面的東西逆流，建議吃完後2至3小時再躺下，以一般上班族約晚間7至8時吃晚餐、11點就寢來看，要再消化掉宵夜，其實有點困難，正餐也建議定時定量，吃7分飽為宜，不然對胃的壓力很大。

台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方說，「胃食道逆流」在中醫觀點屬於「功能性問題」，舉凡噎嗝、嗝氣、噯氣、吞酸、火燒心，都有類似胃食道逆流狀態，情緒緊張、壓力、睡眠品質不佳等，都是可能的影響因子，在處理腸胃不只是關注在器官本身，而是全身性的循環、免疫都有看到，依據體質狀態區分，可能是「傷寒論」六病分類或是「金匱要略」雜病分群，選用適合的處方，會再搭配針刺與灸療。

陳麒方表示，中醫使用的「瀉心湯」處方系列，包含甘草瀉心湯、生薑瀉心湯、半夏瀉心湯，都是和胃食道逆流可能有相關的品項。臨床上會依據發病當下的體質狀態選用，體質較熱的患者，對應的是半夏瀉心湯、黃芩湯；體質較寒的則對應到甘草瀉心湯、生薑瀉心湯或柴胡桂枝乾薑湯等。

值得注意的是，食療用錯不止沒有效果，反而可能產生不良反應，因為胃食道逆流不像水腫或火氣大，可以直接對應紅豆水和綠豆湯等產生的效果，建議還是要尋求專業中醫師的診治，評估採取的方劑和療法。

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