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炎夏消暑 4食物清熱解毒 別吹出冷氣病

記者 廖靜清
小暑是人體陽氣最旺盛的時候，在炎熱的大太陽底下，身體出汗多、體能消耗大，推薦可吃綠豆薏仁湯消暑；示意圖。（圖／123RF）
小暑是人體陽氣最旺盛的時候，在炎熱的大太陽底下，身體出汗多、體能消耗大，推薦可吃綠豆薏仁湯消暑；示意圖。（圖／123RF）

俗話說：「小暑過，一日熱三分。」小暑剛過沒多久，溫度不斷攀升，天氣真的熱到讓人受不了。小暑是人體陽氣最旺盛的時候，在炎熱的大太陽底下，身體出汗多、體能消耗大，更要注意身體的養護。

由於小暑剛好介於梅雨季和颱風季之間，不只高溫難耐也很潮濕，間接導致人們心煩意亂、煩躁難眠。因此，小暑後的養生重點在：清熱解暑、健脾去濕、清心安神。

小暑後該怎麼養生？台灣溫亞中西醫聯合診所院長彭溫雅說，主要原則為「吃當令」，順應時節調養體質。這段期間，高溫濕熱加上午後雷陣雨，容易讓人感到心煩，不妨多吃些降火氣、排濕氣的食材，特別推薦4種食物清熱解毒：竹筍、蓮藕、綠豆、薏仁。

綠豆薏仁湯 去濕消水腫

彭溫雅特別推薦「綠豆薏仁湯」，綠豆有消暑、利尿的功效，薏仁則可去濕、消水腫，也有美白的作用。不過，綠豆屬於澱粉類食物，雖然熱量比白米飯低一些，但不適合取代正餐，可當作點心食用，烹煮時勿放太多糖。

民間有食用「小暑三寶」的習俗，即黃鱔、蓮藕、綠豆芽，彭溫雅指出，黃鱔不適合體質陰虛的人，屬於無鱗魚的黃鱔也不適合懷孕的婦女，避免引起過敏。蓮藕、綠豆芽為消暑聖品，一般人在夏天可以多吃，去除體內熱氣。

要注意的是，人體感受到暑濕或過食生冷食物，都可能造成腹痛腹瀉，尤其是可能本身脾胃比較脆弱的人，一定要克制消暑食品的量，過量食用反而會造成腸胃疾病。

芒果荔枝龍眼 勿吃過量

高溫來襲，吃水果可以補充水分，也含多種營養素。夏季盛產的芒果、荔枝、龍眼，都是容易上火的食物，尤其長輩常說「芒果有毒」。彭溫雅說，因為芒果果皮含有「間苯二酚」，容易誘發氣喘、蕁麻疹、異位性皮膚炎。

夏天是荔枝、龍眼旺季，彭溫雅說，這二種水果都有養血、生津的功效，但因糖分高且屬於溫熱食物，一天以吃5顆為限，吃多了容易出現熱氣症狀。如果吃完隔天，眼屎變多且喉嚨生痰，就代表吃過量了。

進出冷氣房 要注意溫差

天熱狂吹冷氣，不少人吹出「冷氣病」。彭溫雅提醒，長時間待在冷氣房內，容易四肢冰冷、血液循環變差。而上班時間頻繁進出室內外，要注意溫差的變化，披一件小外套或圍巾，做好階段性降溫，防止血管突然收縮，引發心血管疾病

夏天除了食療健脾除濕，也要養心。子時（23點─翌日凌晨1點）放鬆上床睡覺，讓身體進入最佳睡眠狀態；午時（11點─13點）小憩片刻，養足精氣神。彭溫雅說，午時心經最旺，古人養生講究睡「子午覺」，中午如果不方便午睡，閉目養神也有護心益處。(記者廖靜清)

清熱解毒4種食物 資料來源／彭溫雅
清熱解毒4種食物 資料來源／彭溫雅
小暑是人體陽氣最旺盛的時候，在炎熱的大太陽底下，身體出汗多、體能消耗大，推薦可吃...
小暑是人體陽氣最旺盛的時候，在炎熱的大太陽底下，身體出汗多、體能消耗大，推薦可吃綠豆薏仁湯(圖)消暑；示意圖。（圖／123RF）

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