中藥貼敷助調節免疫功能 中醫師：三伏貼有助預防新冠

中醫師指出，三伏貼有助提升患者免疫力，調節相關生化因子，依醫學長力判斷，對新冠病毒有甚好預防效果。（記者林琮恩／攝影）

新冠疫情 期間，中藥清冠一號獲民眾重視，近期新冠疫情開始夏季流行，染疫人數攀升，時序恰逢「冬病夏治」的「三伏貼」治療期間。中醫師指出，三伏貼有助提升患者免疫力 ，調節相關生化因子，依醫學常理判斷，對新冠病毒也有預防效果。

三伏貼是以細辛、延胡索、白芥子、甘遂、生薑等藥材，揉製成藥丸，再以自黏貼布敷於患者背部穴位，今年「三伏天」分別為7月15日、7月25日、8月14日，民眾可於這些日期前後，接受三伏貼療法，效果最長可維持一年。

中國醫藥大學附設醫院中醫部針灸科副教授廖先胤表示，三伏貼治療效果經多項國際研究證實，其中一項研究，針對4周內貼3次三伏貼，每次2至6小時的民眾進行血液檢查，發現有助調節IgA、IgE、IgG、IL-4等免疫球蛋白機能，可降低慢性感染、慢性發炎、反復感染等。

廖先胤表示，三伏貼以溫熱藥物敷在患者背後，利用夏季自然能量，搭配溫熱藥物，將患者體質由虛寒改為溫暖，有助調控交感神經，調節肝腎功能，亦具有毛細循環、控制自律神經、平衡免疫系統與調控神經內分泌等效果。

桃園市中醫師公會監事會召集人王國輝表示，有時民眾感冒，若睡好、吃好，增強抵抗力，就不會發作，對抗新冠病毒也是同理，目前新冠疫情染疫人數愈來愈多，民眾身上多少都有病毒殘留，若提升免疫力，也能抑制病毒活性。依醫學常理判斷，三伏貼有助防護新冠病毒感染，但實證研究仍在進行中，預計還需一年以上才有結論。

不過，三伏貼最常見的臨床適應症是預防氣喘、鼻過敏、與反覆感冒。王國輝表示，除前述疾病外，三伏貼亦對慢性關節 炎、經痛、胃痛、腹瀉具有療效，但因各中醫醫療院所貼敷方式、藥劑配方不同，並非所有症狀均可涵蓋，必須以院所醫師臨床評估與治療為準。