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果皮富含花青素有益健康 吃葡萄別吐葡萄皮

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葡萄表面的天然果粉有益健康，籽、皮、果肉都具有營養價值；示意圖。（圖／123RF）
葡萄表面的天然果粉有益健康，籽、皮、果肉都具有營養價值；示意圖。（圖／123RF）

迎接7月盛夏，就想來一杯冰涼的葡萄冰沙消消暑。葡萄連皮冷凍食用，可攝取果皮中的花青素、多酚類等營養。而許多人覺得洗葡萄很麻煩，行家建議整穗直接以清水沖洗後就可直接吃了。

挑選葡萄觀察「三頭」

七月是葡萄盛產季節，果粒大、易剝皮，糖酸比均衡又美味。挑選葡萄時，記得觀察「三頭」：

．果穗（葩頭）完整

．果粒（粒頭）均勻

．果粉（粉頭）分布均勻

葡萄怎麼洗？用麵粉、白醋、鹽水？

許多人覺得洗葡萄很麻煩，網路上也有人在討論洗葡萄的方法，有的推薦用太白粉、麵粉，也有用白醋，建議不要用鹽水…。種植葡萄的農民以行家角度建議，有產銷履歷或幼果套袋的葡萄，整串果粉均勻，根本不必用粉、醋洗濯，只需清水沖掉一些灰塵等雜物，即可整顆食用。

專家則建議，葡萄買回家後，整穗直接以清水沖洗即可食用。清洗前留下小部份果梗，剪下果實，放入盛有清水的水盆中，蓋上廚房紙巾來回滑動清洗。葡萄記得要用剪刀剪，不要用拔的。因為用拔的會造成一個洞，比較容易腐爛，從果梗處剪下最好。

哪一種葡萄需要用太白粉、麵粉清洗？專家指出，葡萄果粒底部有環狀白色粉圈，俗稱「天使光環」，或底部有液體集中乾燥後的白點，或葡萄果粒表面粉狀白點明顯而且不均勻，這些粉狀白點可能是化學液體殘留物，需要食品級的清潔劑洗掉，讓葡萄晶亮才可食用。

葡萄皮表面天然果粉有益健康

葡萄含豐富的維生素A、B1、B2、C、蛋白質、多酚、氨基酸及各種礦物質等。而葡萄也是全身是寶的一種水果，它的籽、皮、果肉都具有營養價值。

營養師指出，葡萄外面那一層白白的粉狀是「果粉」，果粉能保護果實、防止水分散失，延長保存期限。優質葡萄會呈現果粒飽滿、大小適中，果粉分布均勻，提起時很牢固少有落果。果皮顏色深者，往往香氣足夠、成熟也會甜。而有句話說「吃葡萄不吐葡萄皮」，也是有道理的。葡萄皮的白藜蘆醇比葡萄果肉和葡萄籽更豐富，吃了有益健康；葡萄表面有天然果粉，含的花青素含量比較高，同時也有膳食纖維；葡萄籽也是由纖維組成，不小心吃下去不用擔心會變成葡萄樹，會在腸道增加益生菌，幫助腸道蠕動。

葡萄整顆連皮冷凍食用，可攝取果皮中的花青素、多酚類等營養，鮮食、打果汁或做冰沙都很適合。如未吃完，可利用廚房紙巾包裹後置於冰箱冷藏，保留孔隙包覆果實，低溫冷藏即可。

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