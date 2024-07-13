吃麵包不健康? 專家：關鍵在你吃了什麼成分、吃了多少

專家提醒，每個人對不同種類麵包的身體反應都不同，觀察吃後的反應，通常是更健康的做法；示意圖。（圖／123RF）

你熱愛吃麵包嗎？但又擔憂吃麵包對健康有害？例如麵包可能增加體重增加、升高血糖…，或者大量生產的麵包被視為超加工食品，缺乏纖維又富含添加劑。到底該不該繼續吃麵包？

事實上，與其不吃麵包，不如了解每片麵包中的成分並觀察每天吃多少，通常是更健康的做法。

麵包富含碳水化合物有害健康？

許多人避免吃麵包和其他澱粉類碳水化合物，因為他們認為麵包是一種容易消化的碳水化合物，身體會迅速將其轉化為葡萄糖，導致血糖濃度快速上升和下降，即所謂的「血糖波動」。血糖飆升讓我們感到快樂，但它們也會讓我們很快再次感到飢餓，讓我們更渴望食物，這就是為什麼有些人認為碳水化合物會讓人上癮的原因。

有研究表明，長時間血糖的極端波動會引起發炎，並增加心臟病 和二型糖尿病的風險。但專家指出，進食後一定程度的血糖升高是正常的，通常不會對非糖尿病患者造成問題。不過，過度的血糖高峰仍會損害我們的健康。

然而，麵包等碳水化合物為我們的身體和大腦提供足夠的能量來發揮作用至關重要。再者，並非所有碳水化合物或麵包都是一樣的，例如全麥麵包比精緻白麵包含有更多的纖維有助平穩血糖。除此之外，全麥麵包也含有更多的維生素和礦物質等營養素。

吃麵包會導致體重增加嗎？

專家指出，這在很大程度上取決於麵包的製作方式及其所含穀物的類型。像是精製的低纖維麵包會使飢餓持續存在，並提高胰島素濃度，從而導致體重增加。

另一方面，全麥、黑麥和酵母麵包比起精製的白麵包含有更多纖維，需要更多咀嚼，並且讓你有飽足感。

專家強調，每個人對不同種類麵包的身體反應都不同，因此沒有適合每個人的正確方法，關鍵是找到適合自己飲食需求的麵包類型。

患有乳糜瀉和麩質不耐症的人，應避免包括麵包在內的任何麩質來源的食物；示意圖。（圖／123RF）

麵包會導致健康問題和腹脹嗎？

一般認為，麵包成分中的小麥、黑麥和大麥中含有的麩質，可能跟引發乳糜瀉和麩質不耐症有關。不過專家表示，目前很難確定麵包在其中扮演什麼角色。

另一方面，許多人也認為麵包會導致腹脹；但還有許多其他可能的原因，包括人造甜味劑、含咖啡 因的飲料或飲食中其他的食物組合。專家補充，腹脹並不總是負面的，這可能只是你的腸道正在處理纖維。

對於患有乳糜瀉和麩質不耐症的人來說，則需避免包括麵包在內的任何麩質來源的食物。

為何麵包是超加工食品？

根據「NOVA食品分類（Nova food classification）」，麵包可以被視為超加工食品，因為它們在生產過程中經常添加額外的成分。經過超加工的麵包通常纖維含量較低，因為纖維是從麵粉中提煉出來的。許多產品都含有防腐劑、乳化劑和穩定劑等添加劑，這些添加劑被認為與腸道健康不佳有關。

專家提醒，即便白麵包屬於超加工食品，但仍是一種營養來源。更重要的是，在購買麵包前應該仔細審視食品標籤，以更好地了解購買的產品成分。