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「蜜桃臀」養成口訣 專治寶寶紅屁股

記者萬于甄
寶寶因皮膚比較敏感，加上頻繁解便，容易出現尿布疹或紅屁股，應停止使用引起過敏或刺激的產品；示意圖。（圖／123RF）
寶寶因皮膚比較敏感，加上頻繁解便，容易出現尿布疹或紅屁股，應停止使用引起過敏或刺激的產品；示意圖。（圖／123RF）

一名33歲陳姓新手媽媽因不熟悉寶寶皮膚照護知識，導致寶寶出現尿布性皮膚炎，也是俗稱尿布疹、紅屁屁，讓媽媽相當焦慮緊張。好在透過護理師傳授的「蜜桃養成口訣」和「蜜桃養成步驟」要點，調整照顧方式，如今寶寶已一歲多，也順利向紅屁屁Say Goodbye。

陳媽媽說，寶寶剛出生時因皮膚比較敏感，加上頻繁解便，自己對新生兒肌膚照顧又沒有概念，導致寶寶出現尿布疹、屁屁紅通通的情況，一開始相當手足無措。不過，經由護理師以淺顯易懂的口訣指導，寶寶肌膚總算恢復健康，目前照護上也沒有太多問題。

台灣台南奇美醫院護理部病嬰室護理師陳鈴資表示，尿布性皮膚炎是許多寶寶都會面臨的問題，約有50至65%嬰兒曾有尿布性皮膚炎，因新生兒皮膚嬌嫩，若受排泄物刺激、過度擦拭或使用不當的清潔用品，就容易發生尿布性皮膚炎。

奇美醫院護理部病嬰室護理師團隊設計「蜜桃養成口訣」和「蜜桃養成步驟」，協助家長向...
奇美醫院護理部病嬰室護理師團隊設計「蜜桃養成口訣」和「蜜桃養成步驟」，協助家長向寶寶紅屁屁Say Goodbye。（圖／奇美醫院提供）
台灣奇美醫院護理部病嬰室護理師團隊以照護要點，設計蜜桃養成口訣「布、要、隨、便、...
台灣奇美醫院護理部病嬰室護理師團隊以照護要點，設計蜜桃養成口訣「布、要、隨、便、擦」，讓家長輕鬆學習守護新生兒肌膚。（記者萬于甄／攝影）

她說，為方便爸爸媽媽進行學習及記憶，有效避免新生兒發生尿布性皮膚炎，團隊以照護要點設計蜜桃養成口訣「布、要、隨、便、擦」，主要提醒照顧者勤換尿「布」、「要」沖洗、「隨」時注意、「便」便趕快擦、「擦」護膚膏。

此外，團隊也將照護流程以「蜜桃養成步驟」發想，把寶寶嬌嫩的臀部比喻為水蜜桃，是需要細心呵護，透過文字轉化為圖像的方式，讓照護者加深記憶，順利向寶寶紅屁屁Say Goodbye。

陳鈴資提醒，尿布性皮膚炎是常見但可預防的問題，及時處置和適當照護是關鍵；寶寶若不慎出現尿布性皮膚炎，建議應盡量保持乾爽，停止使用引起過敏或刺激的產品，並盡快就醫尋求專業治療。

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