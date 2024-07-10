控制眼壓 預防青光眼致盲

青光眼因為沒有有明顯症狀，當出現視力減退等情形時，視神經早已受損。（圖/123RF）

青光眼是很容易被忽略的頭號視力殺手，因為多半不會有明顯症狀，當出現視力減退等情形時，視神經早已受損甚至萎縮；還有一部份急性青光眼患者，是因為劇烈疼痛就醫，才發現是青光眼作祟。

青光眼大致可分為先天性、慢性、急性與繼發性，以慢性青光眼個案為多，且有逐年增加的趨勢。

台灣健保 署長石崇良說，常見導致失明的疾病有三種，分別為糖尿病引起的視網膜病變、白內障與青光眼。但民眾對糖尿病的預防意識高，會重視相關數值變化，目前也有定期的眼底檢查；白內障則可透過更換人工水晶體改善；但青光眼會導致視神經萎縮，即便症狀治好，萎縮的神經、受損的視力也回不來。

石崇良說，三高 是慢性青光眼的風險因子之一，卻容易被忽略；而急性發作的個案，因為眼睛劇烈疼痛就醫才確診青光眼。他提醒民眾要留意視野變化，有異狀及早就醫。

急性青光眼頭痛 以為高血壓

石崇良表示，他在台大醫院擔任急診科醫師時，處理的青光眼患者大多是急性的，有時會以頭痛作為症狀表現，容易被認為是一般頭痛或高血壓引起。急診處置上多為測量眼壓、給予抗眼壓藥物，他提醒，民眾應留意自身健康狀況，熬夜與過度用眼，是導致急性青光眼發作的元凶之一。

「我每年都會定期體檢，檢驗項目就包含眼底檢查與眼壓量測等。」石崇良分享，現在氣壓式眼壓量測相對簡單，回憶起實習醫師時期，最複雜的任務就是幫病人測眼壓，因為當時沒有這麼先進的設備，要測到眼壓，需要把病人的眼睛撐開再用儀器量測，往往導致醫師痛苦、患者也痛苦，所以「快、狠、準」才是最好的方式。

「我本來是水汪汪的大眼睛。」石崇良說，他到國中階段都沒有近視，直到高中沉迷武俠小說，常常看得欲罷不能，不看到最後的結局根本停下來，但又不能被父母發現，只好躲在棉被裡，藉著月光或者小夜燈等微弱光線，他笑說「都是金庸害的」。

吃藥、點眼藥水 雷射手術治療

過去沉迷武俠小說，現在公務繁忙，每天訊息動輒500則起跳，不過近視度數卻也沒有加深。石崇良說目前近視度數都維持150度，他說生活作息與採光足夠相當重要，更重要的是他會讓眼睛適度休息、避免過度使用。

現在很多手機都會顯示使用時間紀錄，石崇良目前都朝「本周比前一周減少」的方向進行。他每天使用時間不超過10小時，至於堆積如山的訊息，則會利用午、晚餐時間，以及睡前的空檔看，所以通常有急事的人，都會打電話通知他看訊息。

石崇良呼籲，青光眼造成的失明基本上是可預防的，民眾要多注意相關症狀，現行治療方式也相當多元。民眾可透過吃藥、點藥水控制，如果稍微嚴重一點，雷射手術也都可以處理，現在的科技已經相當進步，「重點就是把眼壓控制住」。

高度近視 應至眼科篩檢

有醫師認為，近視超過500度的高度近視族群，應該在25歲時進行眼科篩檢、記錄眼睛狀況。石崇良認為，篩檢的對象與範圍必須有實證依據、篩檢後醫療能有效介入等。