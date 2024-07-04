沐浴產品「純天然」≠安全 專家給挑選指南：1成分反而容易過敏

皮膚科醫師建議，挑選沐浴產品時，選擇經過測試，或選擇適合中性肌膚的品項。示意圖，（本報資料照片）

不少民眾挑選沐浴產品時，優先選擇標榜「天然」成分的品項，皮膚科醫師指出，這類產品往往都是化學成分加上天然成分，但天然植物容易成為過敏原，以精油為例，國內外都有不少過敏的相關案例，建議挑選經過測試，或選擇適合中性肌膚的品項。

近期市面上出現不少，標榜「含植物成分」的肥皂或沐浴產品，台灣皮膚科醫學會理事黃毓惠說，細看產品成分，幾乎都含有「皂基」，其實這就是就氫氧化鈉加上油脂合成的香皂，植物成分則是額外添加，市面上多數標榜「純天然」的精油、保養品等，其實都是化學成分加上天然成分，「這些天然的東西到底是不是讓產品更好，這其實是有問號的」。

黃毓惠表示，天然成分如經醫學證實有成效，例如退色素、抗老化等，但不代表一定安全，因為很多人對「天然」的迷思，往往認為，代表沒有副作用、不像化學合成，所以從天然植物萃取的物質，不只要擔心療效問題，還要看有沒有可能誘發過敏，導致接觸性皮膚炎，以精油為例，因為很多屬於植物萃取，所以國內外對精油過敏的患者不少。

「異位性皮膚炎的患者，清潔愈簡單越好」，黃毓惠表示，清潔只是把皮膚的汙垢、油脂洗掉，希望過程中不要破壞角質層或皮脂膜，因為真正的關鍵，是後續用乳液保養 ，畢竟清潔產品中添加再多保濕成分，最後還是會被洗掉，建議選擇不會過敏、敏感低、非強效清潔的產品，並避免洗淨力太強的。

不少家長對於給小孩用的產品，總是格外謹慎，尤其針對針對異位性皮膚炎的照護，更是一大難題，黃毓惠建議，針對異位性皮膚炎的照護，家長可以選用質地沒那麼黏膩的白凡士林，因為會稍微漂浮在水面，可以讓寶寶泡在水中，透過水浴的方式，達到保濕效果。

另外，市面上的沐浴產品包含沐浴油、沐浴乳、沐浴皂等，黃毓惠說，有些醫美品牌有做過測試，標榜異位性皮膚炎、敏感性膚質專用，就是可以選擇的，但最重要還是使用狀況，只要不緊繃、不乾、不癢就可以，如果有出現變紅、發癢，甚至出現皮屑，就要避免繼續使用。

此外，選擇清潔用品也有季節性，黃毓惠說，夏天很多人皮膚很油，就會想好好洗臉，同樣提醒不要購買洗淨力過強的產品，否則原本很油，洗完反而脫皮。

黃毓惠解釋，皮膚會油是因為皮脂腺分泌油脂，但過強的清潔產品，會導致皮脂層被破壞，反而變得又油又乾，建議不管油性肌或敏感肌膚，還是選擇中性肌膚專用洗面乳，如果覺得臉很油，可以使用吸油面紙吸，洗臉建議一天最多2次，沒那麼油的話，可以用清水沖洗，或在晚上洗1次臉。