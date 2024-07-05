飯後脹氣好痛苦 營養師教三招擊退脹氣困擾

（圖／健康醫療網）

你是否有在飽餐一頓後，感覺到肚子或胃脹脹鼓鼓，甚至伴隨著腹痛、打嗝的經驗呢？脹氣，是許多人在飯後經常遇到的困擾，進而影響我們的生活品質與健康狀態。營養師黃品瑄日前也在個人粉專《營養師品瑄》分享三種改善及預防脹氣的方法。

消化不良與進食過快是主因

>脹氣，是一種胃腸道不適的症狀，常見症狀為腹部膨脹、腹部及胃部不適、噯氣或打嗝等，通常是由於消化系統中的氣體積聚或消化不良引起。營養師黃品瑄指出，造成脹氣的原因有很多，包括進食過快、食用易產生氣體的食物、消化不良等。

易消化食物有助減少腹部不適

為了幫助大家遠離這個困擾，營養師黃品瑄幫大家整理了以下三種改善預防脹氣的方法：

1. 吃對食物

選擇適合的食物是預防脹氣的第一步。某一些食物在消化過程中容易產生氣體，或本身就含有大量氣體，應該盡量避免，像是發酵食物（包括麵包、泡菜）、乳製品（包括奶酪、牛奶 和冰淇淋）、高油食物（炸雞排、鹹酥雞）、碳酸飲料（可樂、雪碧）等，都是容易引發脹氣的食物。營養師黃品瑄建議，可以改為選擇容易消化且不易產氣的食物，例如竹筍、菠菜、茄子、黃瓜等，有助於減少脹氣的發生。

2. 幫助消化

促進腸胃蠕動是減少脹氣的重要方法之一。食物在腸道停留過久，容易發酵並產生氣體。因此，多攝取富含纖維及含有分解酵素的食物，例如鳳梨、蘋果醋、薑等食物。鳳梨豐富的膳食纖維，有助於增加腸道中的水分和體積，促進腸道蠕動，蘋果醋含有的醋酸，可以促進胃酸的分泌，有助於加快腸道蠕動，減少食物在腸道停留的時間。

3. 改變習慣

建立良好的飲食與生活習慣對於改善脹氣問題也至關重要。比如，吃飯速度過快、邊吃飯邊聊天，都會讓我們吞入過多的空氣，增加脹氣的機會。因此，營養師黃品瑄建議，在進食時應該細嚼慢嚥，並在咀嚼時保持嘴巴關閉，這樣有助於減少吞入的空氣。此外，在用餐前後攝取適量的水，能夠幫助食物通過腸道，飯後適當散步10-15分鐘也可以幫助消化。

營養師黃品瑄鼓勵大家，透過聰明地選擇食物以及調整生活習慣，來有效地減少甚至消除脹氣的發生。透過以上的方法，找到最適合自己的改善途徑，一起為健康的消化系統努力，享受無憂無慮的美好「食」光。

資料來源：健康醫療網

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