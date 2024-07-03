水果取代正餐想瘦身 過量反造成血糖失控

一名婦人戒精緻澱粉改以水果替代主餐，卻造成血糖不穩。示意圖。（記者游振昇／攝影）

台灣台中一名50多歲女子，趁夏天想控制體重、也想要控制血糖，刻意減少精緻澱粉攝取，改以水果當正餐，沒想到攝取過多糖份，造成血糖失控不穩，經過大甲李綜合醫院新陳代謝科主治醫師陳昱瑋的提醒，改善飲食與藥物控制，血糖才逐漸恢復正常。

影片來源：聯合新聞網

陳昱瑋表示，這名患者就醫時血糖忽高忽低，經過詢問後，才發現她幾乎每餐都吃白米飯、麵類等精緻澱粉當主食，為控制血糖，也想要趁機減重 ，改以吃多種水果當正餐，卻忽略水果含糖量很多，戒掉澱粉後體重卻沒有下降，量測血糖也很不穩定，等到下一次回診時，經過他的提醒，患者才驚覺自己飲食習慣錯誤，忽略水果本身的糖份，反而適得其反。

陳昱瑋說，台灣水果在農民的改善下，幾乎每一樣都很甜，尤其是目前夏天正在盛產的西瓜、荔枝、芒果等，含糖量都相當高，雖然水果含有豐富的維生素A、維生素C、大量膳食纖維等多種營養素，但是吃多卻造成身體的負擔，他提醒民眾高溫 吃不下飯，想靠吃水果替代、消暑，千萬要小心無形之中吃下過多的糖，建議一般人想吃水果，一餐以一個手掌大小的量為主，不宜過多。

「吃過多糖，會造成高血壓 、也會增加高血脂與膽固醇的可能性。」陳昱瑋指出，許多研究顯示，糖分吃太多會提高罹患慢性病與腎臟病風險，也有兒科研究發表，小孩吃過多含糖的食物、甜食，恐會有過動症、注意力不集中的情形，如果高溫的天氣想要喝冰冰涼涼的含糖飲料，要特別注意。

陳昱瑋表示，每個人對「甜」的感受程度不一樣，民眾在購買市售賣飲料可看到都有清楚標示糖份的公克數，以衛福部建議民眾每日糖的攝取量，每天飲食不宜超過總熱量的百分之十。依食藥署食品營養成分資料庫，1杯700毫升的全糖珍奶，含糖量近62公克，一天一杯就超過每日糖攝取上限，「儘量不要喝比較好，真的嘴饞想要喝，一個禮拜喝一到二次就很多。」儘管水果甜度是自然的糖分，但是也會影響身體，且是飲料中人工提煉的糖對身體負擔更大。

陳昱瑋表示，有的人罹患糖尿病初期沒什麼徵狀，等到出現「吃多、喝多、尿多」，有頭昏、疲倦、昏沉，體重還不斷的下降時，就已經是罹患糖尿病的晚期，他建議民眾除要注意餐前的血糖外，更該留心飯後血糖值，餐後的血糖值以不超過140mg/dL為主，如果罹患了糖尿病，患者一定要配合飲食、用藥，也要按時量血糖，「每天固定量血糖值，詳細記錄最重要。」