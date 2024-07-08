我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星宋仲基宣布再當爸 英國籍老婆懷上第2胎

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

甩眼袋煩惱 手術淡化歲月痕跡

黃柏誠／台大醫院外科部整形外科醫師
眼袋內開手術前(上圖)、手術後。圖／黃柏誠提供
眼袋內開手術前(上圖)、手術後。圖／黃柏誠提供

許多人對於容貌特別重視，尤其是「眼神」。有人擔心眼袋好明顯，看起來很累、睡不飽、很憔悴！也有人煩惱眼尾下垂，看起來好老，怎麼辦？讓眼周年輕化是改善外表最有效的方式之一。

隨著年齡增長、生活壓力增加，眼袋問題會逐漸顯現。有些人的眼袋是遺傳造成的，不過大多數情況是眼輪匝肌失去彈性，使眼眶脂肪膨出、內側形成淚溝，導致眼部在燈光下產生陰影，呈現老態。有眼袋困擾的人，可先進行門診評估，會檢查眼周皮膚彈性及是否有其他眼部問題，解釋手術過程、風險、預期效果，並建議適合的手術方式。

若要處理眼袋，手術是有效的解決方式，目前多以將眼眶脂肪移位至明顯淚溝凹陷處填補的方式進行。手術路徑有兩大類，一是經眼內結膜將眼袋脂肪移位或取出，為「內開或隱痕眼袋手術」，適用於眼周皮膚彈性佳、年輕人、單純脂肪肥厚者，術後外觀看不見傷口疤痕，恢復快；另一是經皮膚切口在眼緣下2mm的眼袋手術，為「外開眼袋手術」，適用於眼周皮膚彈性差、鬆弛嚴重、年紀較大的人，恢復期較長。

無論哪種手術，術後眼周感到腫脹和瘀血是正常現象，透過休息及冰敷通常可在數天內消退。眼袋手術的安全性高，但仍有極少數的人可能在術後會有暫時性複視與失明的風險，需慎選有經驗的專科醫師操作。

常見眼周老化症狀，包括上眼皮下垂、眼睛睜不太開、視野變窄、眉毛與上眼皮距離變近、眼尾有多餘皮膚覆蓋等。有時伴隨魚尾紋、抬頭紋、皺眉紋、皺鼻紋發生，可透過注射肉毒桿菌素改善，安全性高但要定期施打。

有人可能因為外側上眼皮嚴重下垂，出現雙眼皮變內雙時，可依前額皮膚鬆弛程度，考慮採用傳統前額拉皮手術或內視鏡前額拉皮手術，達到拉提緊實效果。

若擔心拉皮手術時的麻醉風險，提眉手術也是一種選擇。它是將眉毛下緣多餘的眼皮去除，達到眼皮上揚效果，但要考慮眉眼間的距離，尤其東方人對於疤痕的顧慮較多。若眼瞼下垂，則可進行提眼肌相關手術，再搭配適當的眼皮切除手術，修整外上側的下垂皮膚，使眼睛更加炯炯有神。

眼睛周圍整體皮膚與細紋往往透露出你的年齡。不妨可以透過專業整形外科團隊的評估與治療，淡化歲月的痕跡、重展明亮眼神。

上一則

高溫轟炸躲冷氣房恐「冷中暑」 醫揭常見症狀、籲留意2件事

延伸閱讀

溫網／一個月前才動膝蓋手術 約克維奇直落3過頭關

溫網／一個月前才動膝蓋手術 約克維奇直落3過頭關
85歲老翁長2顆大血管瘤 劇烈背痛昏厥險送命

85歲老翁長2顆大血管瘤 劇烈背痛昏厥險送命
攝護腺肥大頻夜尿 前列腺拉開術後他一夜好眠

攝護腺肥大頻夜尿 前列腺拉開術後他一夜好眠
婦胃痛多年 原來是腫瘤在心臟漂來漂去 達文西微創手術切除 不用鋸胸骨

婦胃痛多年 原來是腫瘤在心臟漂來漂去 達文西微創手術切除 不用鋸胸骨

熱門新聞

醫師吳詩韻（左），示意圖，非當事人。（記者趙容萱／攝影）

妙齡女快速減重害不「性」福 醫曝：這1招「老公變7次郎」

2024-07-05 05:46
含糖飲料的主要成分多為精緻糖、奶精及化學香料等等，不僅熱量高且對身體多有傷害，包括增加心血管疾病、糖尿病與腎臟病罹患風險。（台北慈濟醫院提供）

青年把含糖飲料當水喝致洗腎 醫師3建議讓夏季健康解渴

2024-07-01 18:30
白內障是眼睛常見的老化疾病。示意圖。（123RF）

老了一定會有白內障？ 醫師：小心6原因致提早發生

2024-07-07 17:26
汪建民受訪時提到，自己去年10月背後劇痛，檢查發現肺部出現惡性腫瘤。（記者葉君遠／攝影）

汪建民「不抽菸罹肺腺癌4期」 專家分析可能原因

2024-07-04 04:45
6月30日於印尼舉行的2024年亞洲青少年羽球錦標賽傳出噩耗，中國男單小將張志傑在比賽中突然抽搐約10秒，被救護車送到醫院，但搶救後不治身亡。猝逝原因還未正式公告，有傳言是心肌梗塞、中暑，死因仍待釐清。（本報資料照片）

17歲羽球新星猝逝 醫師分析5情況：小心「突發性心律不整」

2024-07-02 05:11
要想維持腎臟健康必須預防高血糖、高血壓及高血脂，控制體重避免肥胖、飲食均衡、少攝取加工食品，以及不吸菸且不濫用藥物等，才能避免腎功能損傷。示意圖。（123RF）

慢性腎病是沉默的殺手 國健署8招護腎保健康

2024-07-04 17:13

超人氣

更多 >
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇