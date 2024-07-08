甩眼袋煩惱 手術淡化歲月痕跡

眼袋內開手術前(上圖)、手術後。圖／黃柏誠提供

許多人對於容貌特別重視，尤其是「眼神」。有人擔心眼袋好明顯，看起來很累、睡不飽、很憔悴！也有人煩惱眼尾下垂，看起來好老，怎麼辦？讓眼周年輕化是改善外表最有效的方式之一。

隨著年齡增長、生活壓力增加，眼袋問題會逐漸顯現。有些人的眼袋是遺傳造成的，不過大多數情況是眼輪匝肌失去彈性，使眼眶脂肪膨出、內側形成淚溝，導致眼部在燈光下產生陰影，呈現老態。有眼袋困擾的人，可先進行門診評估，會檢查眼周皮膚彈性及是否有其他眼部問題，解釋手術過程、風險、預期效果，並建議適合的手術方式。

若要處理眼袋，手術是有效的解決方式，目前多以將眼眶脂肪移位至明顯淚溝凹陷處填補的方式進行。手術路徑有兩大類，一是經眼內結膜將眼袋脂肪移位或取出，為「內開或隱痕眼袋手術」，適用於眼周皮膚彈性佳、年輕人、單純脂肪肥厚者，術後外觀看不見傷口疤痕，恢復快；另一是經皮膚切口在眼緣下2mm的眼袋手術，為「外開眼袋手術」，適用於眼周皮膚彈性差、鬆弛嚴重、年紀較大的人，恢復期較長。

無論哪種手術，術後眼周感到腫脹和瘀血是正常現象，透過休息及冰敷通常可在數天內消退。眼袋手術的安全性高，但仍有極少數的人可能在術後會有暫時性複視與失明的風險，需慎選有經驗的專科醫師操作。

常見眼周老化症狀，包括上眼皮下垂、眼睛睜不太開、視野變窄、眉毛與上眼皮距離變近、眼尾有多餘皮膚覆蓋等。有時伴隨魚尾紋、抬頭紋、皺眉紋、皺鼻紋發生，可透過注射肉毒桿菌素改善，安全性高但要定期施打。

有人可能因為外側上眼皮嚴重下垂，出現雙眼皮變內雙時，可依前額皮膚鬆弛程度，考慮採用傳統前額拉皮手術或內視鏡前額拉皮手術，達到拉提緊實效果。

若擔心拉皮手術時的麻醉風險，提眉手術也是一種選擇。它是將眉毛下緣多餘的眼皮去除，達到眼皮上揚效果，但要考慮眉眼間的距離，尤其東方人對於疤痕的顧慮較多。若眼瞼下垂，則可進行提眼肌相關手術，再搭配適當的眼皮切除手術，修整外上側的下垂皮膚，使眼睛更加炯炯有神。

眼睛周圍整體皮膚與細紋往往透露出你的年齡。不妨可以透過專業整形外科團隊的評估與治療，淡化歲月的痕跡、重展明亮眼神。