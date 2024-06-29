我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

記者賴昀岫／台北29日電
漱口水的使用頻率過高，可能會過度刺激口腔粘膜，導致粘膜脫落或紅腫等。（取材自食用玩家-食藥署臉書粉專）
漱口水的使用頻率過高，可能會過度刺激口腔粘膜，導致粘膜脫落或紅腫等。（取材自食用玩家-食藥署臉書粉專）

不少人會使用漱口水加強口腔清潔，但錯誤的使用方式卻不少，包含用完漱口水後又用清水漱口、漱口水的使用頻率過高，可能會過度刺激口腔粘膜，導致粘膜脫落或紅腫等，還有些民眾只用漱口水而不用牙刷與牙線清潔。牙醫師提醒，使用漱口水也必須配合正確的刷牙習慣，才能達到預期效果，為避免誤吞，不建議6歲以下孩童使用。

牙醫師陳俊龍在台灣食藥署「食藥好文網」指出，臨床上錯誤使用漱口水的人其實非常多，最常見的錯誤行為包含：只用漱口水而不用牙刷與牙線清潔、用完漱口水後又用清水漱口，或是漱口水的使用頻率過高，可能會過度刺激口腔粘膜，導致粘膜脫落或紅腫等。

牙齒清潔不能只靠漱口水解決，陳俊龍提醒，可備齊牙線＋牙刷＋漱口水等三大工具，並建議以先使用牙線將齒縫的食物殘渣去除後，使用牙刷將牙齒表面與牙縫清潔乾淨，最後使用漱口水，清除縫隙中可能殘留的細菌。

使用漱口水也有要注意的細節，陳俊龍建議，使用漱口水時，至少在口中維持30秒至1分鐘，最久到3分鐘也沒問題，「切記漱口水用完之後，不需要再以清水漱口，以免將有效成分沖掉」，此外，刷牙後等待一段時間，讓牙膏發揮功能後，再使用漱口水效果會更好。

陳俊龍指出，漱口水也有不同類別，一般漱口水主要功能為清潔牙齒、幫助清除牙菌斑、預防口腔異味與保持口腔潔淨等；藥用漱口水則作為口腔內殺菌消毒使用，更重要的是，使用漱口水也必須配合正確的刷牙習慣，才能達到預期效果。

食藥署提醒，藥用漱口水大多為成藥，或由醫師、藥師、藥劑生指示藥品，有效殺菌成分chlorhexidine gluconate或cetylpyridinium chloride符合規定濃度範圍；成藥漱口水可於藥局、藥商、百貨店、雜貨店及餐旅服務商等5大業者購買；指示藥品的漱口水則須於藥局購買。一般漱口水則在市售商店即可購買，如含氟漱口水（總含氟量1500ppm以下）。

如擔心刺激口腔，可選擇成分不含酒精者，購買藥用漱口水，須注意產品標示上是否有合格的許可證字號，購買漱口水前可先與牙醫師討論，依自己的口腔狀況，如牙周病、蛀牙或抗敏感等情形，選擇適合的品項，為避免小朋友誤吞，漱口水不建議6歲以下孩童使用，6至12歲孩童使用時，需要家長在旁邊指導。

藥局

上一則

婦胃痛多年 原來是腫瘤在心臟漂來漂去 達文西微創手術切除 不用鋸胸骨

延伸閱讀

「美冠牙齒矯正」專注齒顎矯正及改善顏面骨異常

「美冠牙齒矯正」專注齒顎矯正及改善顏面骨異常
San Bruno 植牙專科 卓越牙醫中心春季優惠活動即將於6月30日截止

San Bruno 植牙專科 卓越牙醫中心春季優惠活動即將於6月30日截止
養生／6食物傷牙 少碰為妙

養生／6食物傷牙 少碰為妙
張効維牙醫博士矯正專家 談牙齒矯正的重要性及過程

張効維牙醫博士矯正專家 談牙齒矯正的重要性及過程

熱門新聞

食安專家指出，鮭魚片跟雞肉一樣料理前不必清洗，洗了反而容易散播細菌；示意圖。（圖／123RF）

農業部專家：煮鮭魚片、雞肉之前 最好不要洗

2024-06-24 02:00
台灣新冠疫情持續升溫。民眾接種疫苗示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

天選之人也中了 新冠再流行症狀慘 網：喉嚨像刀割、燒到出幻覺

2024-06-27 00:30
深蹲訓練要循序漸進，姿勢要正確，才能避免膝蓋傷害。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

Energy「16蹲」掀挑戰風潮 醫師：門診陸續傳災情

2024-06-23 05:17
炎夏之際民眾常因口渴增加水分攝取，或為消暑食用高含水量的水果，心臟科醫師提醒，心臟衰竭患者遇到夏天須特別留意水腫問題，若攝取過量水分，嚴重時恐因肺積水必須送至急診。（本報資料照片）

心臟衰竭患者多數不自知 醫揭3常見症狀 籲夏天起床「必做1事」

2024-06-15 04:55
全美高溫持續籠罩，氣象預報未來數天高溫在華氏95度到100度間。圖為孩裡在華府喬治城水邊公園嬉水解暑。(美聯社)

熱浪來襲 體溫升高7℉就有危險 3症狀恐致命

2024-06-23 22:15
羽衣甘藍營養價值非常高，是護心、保骨的蔬菜。（圖／123RF）

羽衣甘藍 保骨護心抗發炎

2024-06-27 02:00

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作