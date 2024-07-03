孩子易分心 14招幫他找回專注力

專家指出，孩子如果容易分心、動個不停，可適當使用電腦軟體教學，增強學習的刺激；示意圖。（圖／123RF）

如何提高孩子的專注力，是不少老師和家長的共同難題，專家說，可透過簡潔清晰的指令、制定活動時間表、減少環境中不必要的刺激、增強學習活動本身的刺激等14種策略，提高小孩的專注力和學習潛能，也可以聯繫當地醫院、診所或學校，尋找職能治療師的協助。

8歲的小寶是個容易分心、動個不停的孩子，上課常常盯著窗外發呆、踢前面同學的椅子、或是拿紙團丟其他同學，盡管老師和媽媽經常責罵他，但沒幾分鐘小寶的思緒又再次遊走，脫序的行為也不斷發生。台灣職能治療學會理事、職能治療師陳玉蘭表示，針對這類孩童，可以使用以下14項策略，提高他們的專注力和學習潛能：

1、減少環境中不必要的刺激：在安靜、獨立的空間進行學習，以減少干擾。

2、增強學習活動本身的刺激：如使用生動活潑的教材或電腦軟體教學。

3、指令簡潔清晰：以條列方式給予孩童指令，並請孩童重複指令，以確保孩童接受且理解完整指令。

4、學習或上課前提供適當的感覺刺激：提供前庭、本體或觸覺刺激的活動，如盪鞦韆、溜滑梯、彈跳床、跳格子、攀爬牆、球池、玩沙坑等。

5、讓孩童上課中途動一動：當孩童注意力渙散時，可以讓孩童站起來動一動，例如上台示範、幫忙發或收作業、幫忙擦黑板等。

6、培養固定且良好的學習習慣：每天固定時間進行靜態或學習活動。

7、逐步延長學習時間：一開始每天短時間進行靜態或學習活動，完成後立即給予正增強，如觀看卡通或食用水果等，並逐步增長活動或學習時間。

8、制定活動時間表：在課外時間，如假日或寒暑假，與孩童討論並訂定學習和遊戲活動的內容及時間，並且按照時間表進行。

9、確實完成每項活動：嚴格要求孩童完成每一項活動並整理使用過的物品。

10、分段進行長時間活動：將較長時間的活動或功課分段進行，以維持專注力。

11、間歇性監督：初期全程陪伴孩童做功課，待注意力增長時，則偶爾巡視並給予肯定的注視或肢體接觸，以維持注意力和動機。

12、提供適當難度的活動：確保孩童有成功的機會，並給予正向鼓勵；如遇困難，適度協助並要求完成。

13、忽略小動作：對於孩童的小動作不予理會，或讓孩童忙於其他事，則小動作自然會減少。

14、運用問題解決遊戲：利用「假如……你要怎麼辦？」的遊戲，幫助孩童計劃與解決問題。

輔仁大學醫學職能治療系教授傅中珮表示，家長發現孩童在專注力或學習遇到困難時，除搭配相關技巧外，也可聯繫當地醫院、診所或學校，尋找職能治療師的協助，由職能治療師協助，提升孩童的專注力、學習、遊戲品質和生活技能，並提供個別化評估、介入和諮詢，能夠幫助孩童在學業及日常生活中達到最佳表現。