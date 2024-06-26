我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事庫克樂觀通膨趨緩 或可降息但時點未明

馬來西亞博愛座鮮少爭議 也設女性專用車廂

1周6天游泳又重訓 5旬男照樣高血脂 醫揪問題在「菸癮」

記者鄒尚謙／台北即時報導
台南市奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修表示，58歲的劉大哥是金融業退休人員，每周6天都在進行游泳、重訓，都屬於高強度的運動，還有請私人教練，運動量算是充足，但體脂肪始終下不來。（記者鄒尚謙／攝影）
台南市奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修表示，58歲的劉大哥是金融業退休人員，每周6天都在進行游泳、重訓，都屬於高強度的運動，還有請私人教練，運動量算是充足，但體脂肪始終下不來。（記者鄒尚謙／攝影）

慢性疾病的發生，往往來自生活習慣的累積。國健署提醒，慢性病的4大風險因子，包括吸菸、飲酒習慣、不健康飲食及身體活動不足。台灣奇美醫院預防醫學科主任蔡孟修分享，一名58歲男性，每周游泳、重訓6天，還有請私人教練，但依舊有高血脂問題，詢問日常生活習慣，發現是菸癮所致，經醫療團隊介入後，不僅成功戒菸，連戒菸後都沒出現復胖的症狀，更可以開始減少高血脂的藥物使用。

蔡孟修表示，58歲的劉大哥是金融業退休人員，因為高血脂問題持續就醫，但他每周6天都在進行游泳、重訓，都屬於高強度的運動，還有請私人教練，運動量算是充足，但體脂肪始終下不來，體脂肪百分比檢測為24.8%，接近肥胖。

經過生活、飲食習慣的詢問後，發現原來劉大哥有「菸癮」。蔡孟修說，劉大哥平時聚餐多，菸癮也不小，一天要抽3到5支菸，聚餐又會跟朋友抽菸，菸癮相當大；因此醫療團隊從三方面下手，第一，是透過智慧手環介入監測，發現游泳雖是劉大哥喜愛的有氧運動，但強度、時間都不足，更有日常久坐的習慣。

第二，營養的飲食，因為劉大哥聚餐多，避不開聚餐但可以避開高油脂的料理，透過國健署「我的餐盤」衛教；最後則是「戒菸」，降低對尼古丁的依賴程度。

「2個月後劉大哥身體數據『該升的升、該降的降』。」蔡孟修表示，劉大哥的體重從72.3公斤降到70.9公斤；體脂肪重量從17.9公斤降至15.6公斤；體脂肪百分比從24.8%降至22%；肌肉重量則從50.3公斤上升到51.2公斤。

蔡孟修說，劉大哥戒菸後不但沒有復胖，反而還減重了，中間沒有增加任何一顆藥，但他已經開始等抽血追蹤報告，準備來減藥了，而他的太太也相當感動，表示多年來終於等到丈夫戒菸的一天。

蔡孟修表示，要病患配合醫療團隊的生活衛教建議，其實醫院同仁們也要以身作則，因此奇美醫院也設計「每天步行7000步」的活動，只要每個月達標20天，員工不但可以領取餐食補貼，最後還有大獎的抽獎活動，激勵員工將運動融入日常中，現在同仁們互相問候不僅是早安，而是「你走7000步了嗎？」

檢測 退休 減重

上一則

警覺駝、矮、痛 骨鬆並非「無聲的疾病」

下一則

巴金森氏症治療曙光 新儀器讓開腦像開車般「有導航」

延伸閱讀

南加內陸湖發現有毒藻類 夏季禁游泳

南加內陸湖發現有毒藻類 夏季禁游泳
南加內陸湖發現有毒藻類 游泳禁令持續整個夏季

南加內陸湖發現有毒藻類 游泳禁令持續整個夏季
清涼一夏 沙加緬度McClatchy泳池免費入場

清涼一夏 沙加緬度McClatchy泳池免費入場
無視勸阻硬要游水庫 浙退休師叫囂「亮出身分嚇死你」

無視勸阻硬要游水庫 浙退休師叫囂「亮出身分嚇死你」

熱門新聞

食安專家指出，鮭魚片跟雞肉一樣料理前不必清洗，洗了反而容易散播細菌；示意圖。（圖／123RF）

農業部專家：煮鮭魚片、雞肉之前 最好不要洗

2024-06-24 02:00
炎夏之際民眾常因口渴增加水分攝取，或為消暑食用高含水量的水果，心臟科醫師提醒，心臟衰竭患者遇到夏天須特別留意水腫問題，若攝取過量水分，嚴重時恐因肺積水必須送至急診。（本報資料照片）

心臟衰竭患者多數不自知 醫揭3常見症狀 籲夏天起床「必做1事」

2024-06-15 04:55
女教師兼博士生奧羅拉約四年前診出肺癌第三期，目前仍在治療中，她拍短片提醒各類肺癌的症狀。（取自Instagram）

胸痛以為只是壓力大 28歲女教師從未抽菸診出肺癌三期

2024-06-19 20:40
深蹲訓練要循序漸進，姿勢要正確，才能避免膝蓋傷害。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

Energy「16蹲」掀挑戰風潮 醫師：門診陸續傳災情

2024-06-23 05:17
全美高溫持續籠罩，氣象預報未來數天高溫在華氏95度到100度間。圖為孩裡在華府喬治城水邊公園嬉水解暑。(美聯社)

熱浪來襲 體溫升高7℉就有危險 3症狀恐致命

2024-06-23 22:15
馬偕兒童醫院22日舉辦早產兒回娘家活動，生日相差12天的雙胞胎姐妹「小花貓」（左）與「小牛妹」（右）出席活動。（記者李青縈／攝影）

雙胞胎姊妹生日卻差了12天 馬偕醫師1因素決定「間隔生產」

2024-06-22 17:17

超人氣

更多 >
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？