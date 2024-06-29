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高度加工植物性食品 更損心血管

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吃素應多選擇新鮮的水果、蔬菜、全穀物和豆類等，避免高度加工的植物性食品可能會帶來更高的心血管疾病風險；示意圖。（圖／123RF）
吃素應多選擇新鮮的水果、蔬菜、全穀物和豆類等，避免高度加工的植物性食品可能會帶來更高的心血管疾病風險；示意圖。（圖／123RF）

想降低慢性病風險並延長壽命？通常你會接收到吃植物性飲食的建議，不過一項刊登在《柳葉刀區域健康-歐洲》(The Lancet Regional Health – Europe)期刊的研究表明，與加工程度較低的植物性食品相比，高度加工的植物性食品可能會帶來更高的心血管疾病風險。因此，儘管不含肉類，你吃的植物性食品種類仍須慎選。

植物性超加工食品完全或主要由植物來源組成，例如水果、蔬菜、穀物、麵包、蛋糕和糖果、含糖飲料；動物性超加工食品包括所有肉類（魚、家禽、紅肉等）、乳製品和雞蛋。

在該項報告中，研究人員使用超過11萬8000名年齡在40歲至69歲間的成年人回答有關飲食問題的數據，這項資訊後來與心血管危險因子發展的醫院和死亡紀錄聯繫起來。

該報告指出，由植物製成的超加工食品會使心血管疾病的風險增加5%，同時使過早死亡的風險增加13%。研究人員還發現，每替換10%的植物性超加工食品為新鮮、冷凍或最少加工的植物性食品，可降低患心血管疾病的風險7%，同時還能減少因心臟病而死亡的風險13%。

研究作者之一、倫敦帝國學院公共衛生學院的Eszter Vamos博士表示，「眾所周知，水果和蔬菜、全穀物和豆類等新鮮植物性食品具有重要的健康和環境效益。雖然超加工食品通常被作為健康食品銷售，但這項研究表明，植物性超加工食品似乎沒有保護健康的作用，並且與不良的健康結果有關。」

專家指出，植物性超加工食品的鹽和游離糖含量高，這可能導致高血壓、肥胖和糖尿病。它們還可能富含飽和脂肪或含有反式脂肪，這可能對血液膽固醇濃度產生不利影響。此外，加工程度會剝奪纖維、維生素和礦物質等營養素。另一方面，植物性超加工食品生產中使用的加工和烹飪方法可能會導致終端糖化產物(Advanced glycation end products, AGEs)的形成。

終端糖化產物是有害化合物，是糖在高溫烹飪過程中與蛋白質反應時形成的，過量攝取終端糖化產物與發炎、氧化壓力和心血管疾病風險增加有關。

專家建議，植物性食品並不總是等於健康，尤其當這些食物經過超加工時。因此，無論你是否吃植物性食品，都要謹慎對待包裝上的健康聲明和行銷流行語，因為它們可能並不總是反映產品的真實營養品質。重點在於關注食品中的成分清單和營養標籤，以便做出明智的選擇。

心血管疾病 心臟病 高血壓

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